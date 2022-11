Mundial 2022. Duże osłabienie grupowych rywali Polaków

- Meksykanie to są bardzo dobrzy piłkarze, nigdy z nimi łatwo nie było. Grupa jest fajna, ciekawa. Nie gramy z drużynami europejskimi i to chyba lepiej. Zmierzymy się z fantastyczną drużyną - Argentyną, choć do tego czasu być może dużo się wyjaśni - komentuje losowanie grup MŚ 2022 Zbigniew Boniek w programie "Polska i Świat" na antenie TVN24.

Mundial w Katarze 2022 – terminarz, wyniki i grupy >>>

Ekwadorczycy uratowani. Zagrają na mundialu decyzją CAS Reprezentacja... czytaj dalej » 26-letni Lo Celso, wypożyczony z Tottenhamu do Villarreal CF, zmaga się z kontuzją ścięgna podkolanowego, która - jak podały we wtorek zagraniczne media - wymaga operacji. Doznał urazu 30 października w meczu ligowym z Athletic Bilbao.



Hiszpańscy dziennikarze poinformowali, że 41-krotny reprezentant Argentyny wyczerpał już wszystkie możliwe opcje powrotu do gry przed mundialem w Katarze, między innymi konsultacje ze specjalistami z różnych stron świata w sprawie mniej inwazyjnego leczenia.

"Nie ma dla niego zastępstwa"

Lo Celso był jednym z kluczowych piłkarzy w zwycięskim dla Argentyny turnieju Copa America 2021 oraz w eliminacjach tegorocznych mistrzostw świata.



"To duża strata dla kadry trenera Lionela Scaloniego, który wcześniej mówił, że ten piłkarz jest nie do zastąpienia" - przypomniała agencja Reuters.



Sam selekcjoner niedawno przyznał: - Pod względem piłkarskim nie ma dla niego zastępstwa. Są inni zawodnicy z innymi zdolnościami, ale to oczywiste, że on dał nam wiele.

Źródło: Getty Images Giovani Lo Celso w barwach reprezentacji Argentyny

Argentyńczycy w grupie C mundialu zmierzą się kolejno: 22 listopada z Arabią Saudyjską, cztery dni później z Meksykiem i 30 listopada z Polską.



W ekipie Albicelestes wielu innych piłkarzy, na czele z Lionelem Messim i Angelem Di Marią, ma obecnie problemy zdrowotne. Zagrożony jest udział w mistrzostwach świata między innymi Paulo Dybali i Juana Foytha.