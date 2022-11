Prezydent FIFA apeluje o zawieszenie broni. "Na jeden miesiąc, na czas mundialu"

Trwająca od 24 lutego rosyjska inwazja na Ukrainę była jednym z głównych tematów szczytu G20, który odbył się we wtorek na indonezyjskiej wyspie Bali. W gronie przedstawicieli największych gospodarek świata był również Infantino, przewodniczący organizacji odpowiedzialnej za zbliżający się mundial.

Prośba Infantino

- Moją prośbą do was wszystkich jest, byście pomyśleli o tymczasowym zawieszeniu broni na jeden miesiąc, na czas trwania mistrzostw świata lub przynajmniej o stworzeniu niektórych korytarzy humanitarnych lub czegokolwiek, co mogłoby doprowadzić do wznowienia dialogu jako pierwszego kroku do pokoju - powiedział szef FIFA.

Internauci szybko zwrócili uwagę, że nie Infantino użył słowa "wszystkich", podczas gdy powinien zwrócić je do Rosji. Ponadto nie zaapelował o całkowite zawieszenie broni.



FIFA President Gianni Infantino addresses G20 event in Bali on Russia’s war on Ukraine:

“My plea to all of you is to think on a temporary ceasefire for 1 month, for the duration of the World Cup..or anything that could lead to the resumption of dialogue as a first step to peace” pic.twitter.com/3vgMlFgxMD — Rob Harris (@RobHarris) November 15, 2022

To już jego kolejna kontrowersyjna wypowiedź dotycząca wojny w Ukrainie, która pochłonęła już tysiące ofiar. Kiedy wybuchła, światowa federacja dopiero pod wpływem innych europejskich federacji, w tym polskiej, podjęła decyzję o wykluczeniu Rosji z rozgrywek międzynarodowych i baraży do mistrzostw świata. Podczas kwietniowego losowania grup zaś Infantino rosyjską inwazję nazwał "konfliktem". Szewczenko skrytykował szefa FIFA. "To nie jest konflikt. To prawdziwa wojna i ludobójstwo" Andrij Szewczenko... czytaj dalej »

"Pozytywny bodziec"

We wtorek kontynuował apel do przywódców Rosji i Ukrainy. - Jesteście światowymi liderami, macie możliwość wpływania na bieg historii. Piłka nożna i mistrzostwa świata oferują wam i światu wyjątkową platformę jedności i pokoju na całym świecie - dodał szwajcarski działacz.

Spodziewa się, że tegoroczny mundial obejrzy ponad pięć miliardów ludzi na całym świecie. - Nie jesteśmy naiwni, by wierzyć, że futbol może rozwiązać problemy świata, ale warto próbować. Może najbliższe mistrzostwa, które rozpoczną się za pięć dni, będą pozytywnym bodźcem - stwierdził Infantino.

Mistrzostwa ruszają już w niedzielę meczem gospodarzy z Ekwadorem (początek o 17 polskiego czasu). Pierwszy tak duży turniej na Bliskim Wschodzie potrwa do 18 grudnia.