Michniewicz o powołaniach: to najważniejsza decyzja w moim życiu

Mundial w Katarze 2022. Terminarz, grupy, najważniejsze informacje

Michniewicz ogłosił ostateczną kadrę w czwartek o godzinie 15.00 w stołecznej Fabryce Norblina. Z 47 zawodników znajdujących się w szerokim składzie, selekcjoner wybrał 26 piłkarzy i to oni pojadą na mundial w Katarze. Efektowne zwycięstwo grupowych rywali Polaków na mundialu Reprezentacja...

Michniewicz: nikt nie pojechał tylko dla atmosfery

- Wybór kadry na mundial to najważniejsza decyzja w moim życiu. Wśród 21 odrzuconych graczy byli tacy, którzy byli kontuzjowani, a którzy odgrywali ważną rolę w swoich zespołach. To właśnie tego typu decyzje były najtrudniejsze. Zdecydowaliśmy się ostatecznie zrezygnować z usług Kamila Grabary. Przeżyliśmy wiele cudownych chwil i wierzę, że to dopiero początek jego kariery w reprezentacji. Wiem o jego problemach zdrowotnych w ostatnim czasie, ale zdaję sobie sprawę, że jeszcze zdąży pojechać na niejedną wielką imprezę - powiedział selekcjoner.

- Z całą stanowczością powiem, że nikt z tych 26 powołanych nie pojechał tylko dla atmosfery. Decydują wartości stricte piłkarskie, ale istotna jest też osobowość, kto pasuje do grupy. Oprócz dobrego piłkarza, potrzebuję także dobrego człowieka. Z samych dobrych ludzi nie można jednak stworzyć drużyny. Każdy z nich dysponuje takim poziomem sportowym, że na każdego mogę liczyć - dodał.

Michniewicz przy wyborze zawodników kierował się chłodną głową

Grosicki pojedzie za umiejętności

- Wyjazd Kamila Grosickiego nie miał na celu zapewnienia atmosfery. Wierzę, że jego umiejętności przydadzą się w pewnym momencie. Stąd obecność Grosickiego. Co do Artura Jędrzejczyka, to bardzo go szanuję. Nigdy mnie nie zawiódł. Rocznikowo jest odrobinę młodszy od Roberta Lewandowskiego, a wiek nie odegrał tu żadnego znaczenia - dodał.

Michniewicz o powołaniach dla Jędrzejczyka i Grosickiego

Jednym z największych nieobecnych jest Dawid Kownacki.

- Dzisiaj zrezygnowałem z Kownackiego. Bardzo szanuję jego umiejętności, wiem, że mógłby zagrać na wielu pozycjach, nawet na skrzydle. Jednak w kadrze mamy zarówno Jakuba Kamińskiego, Michała Skórasia czy nawet Nicolę Zalewskiego. Nie widziałem potrzeby, by go powoływać - wyjaśnił Michniewicz.

- Proszę mi uwierzyć, że ta 26 wiele razy się zmieniała. Głowa cały czas pracowała, jedni zaczynali grać, drudzy przestawali. Dziś nie chcę już o tym opowiadać, ale takie zmiany były robione - ujawnił trener.

- Uznaliśmy, że warto postawić na kolejnego gracza środka pola. Myślę, że kadrze przyda się taki pomocnik jak Damian Szymański. Oglądaliśmy też w akcji Kubę Piotrowskiego, Kacpra Kozłowskiego czy Michała Karbownika. Ale to Szymański jest dla mnie w najwyższej formie, stąd taka decyzja - zaznaczył selekcjoner.

- Jeżeli chodzi o Skórasia, to jeszcze niedawno chyba obaj nie wierzyliśmy, że to powołanie stanie się faktem. Oglądałem Michała w meczu z Villlarrealem i bardzo cieszyłem się z tego, jak on gra. Zwróciłem uwagę na jego sposób poruszania się po boisku, zaangażowanie, decyzje. Martwiło mnie tylko to, że w każdym spotkaniu grał po 90 minut - podkreślił z uśmiechem trener.

- Mieliśmy dywizję 47 żołnierzy. Krzysztof Piątek zaimponował mi swoim zachowaniem po meczu ze Szkocją, kiedy doznał kontuzji, a chciał być brany pod uwagę na spotkanie barażowe ze Szwecją. On jest typową dziewiątką i może grać u boku Lewandowskiego. Kownacki nie, stąd moja decyzja - powiedział.

Dawid Kownacki nie znalazł się w kadrze na mundial

Mogą dokonać zmian w ostatniej chwili

- Dzisiaj i w najbliższych dniach część powołanych kadrowiczów gra jeszcze mecze ligowe w swoich klubach. Mamy nadzieję, że nie będzie żadnych kontuzji, ale musimy być zabezpieczeni - zaznaczył Michniewicz.

Team menedżer kadry Jakub Kwiatkowski dodał natomiast, że nawet wysłanie ostatecznej listy do światowej federacji nie zamyka definitywnie możliwości dodatkowego powołania do reprezentacji.

- W razie nagłej kontuzji możemy powołać w zastępstwie innego piłkarza - nawet 24 godziny przed pierwszym meczem mundialu. I to zawodnika, który nie musiał być na ogłoszonej w październiku szerokiej, 47-osobowej liście - powiedział Kwiatkowski.

Pierwszy mecz na mundialu Polacy rozegrają 22 listopada z Meksykiem. Następnie ich rywalami będą Arabia Saudyjska (26 listopada) i Argentyna (30 listopada).

W środę 16 listopada Biało-Czerwoni zmierzą się jeszcze w towarzyskim spotkaniu na PGE Narodowym z Chile.

Kadra Polski na MŚ w Katarze:

bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologna), Bartłomiej Drągowski (Spezia)

obrońcy: Matty Cash (Aston Villa), Robert Gumny (FC Augsburg), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Kamil Glik (Benevento), Jan Bednarek (Aston Villa), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont Foot 93), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Nicola Zalewski (AS Roma)

pomocnicy: Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Rijad), Krystian Bielik (Birmingham City), Damian Szymański (AEK FC), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam), Szymon Żurkowski (ACF Fiorentina), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Przemysław Frankowski (RC Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Michał Skóraś (Lech Poznań)

napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Karol Świderski (Charlotte FC), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piątek (US Salernitana)

Najważniejsze daty reprezentacji Polski przed MŚ w Katarze:



13 listopada - ostatnie przed mundialem mecze w ligach poszczególnych krajów

14 listopada - początek zgrupowania w Warszawie

14 listopada - końcowy termin wysłania listy powołanych piłkarzy do FIFA

16 listopada - towarzyski mecz z Chile w Warszawie

17 listopada - wylot do Kataru (w godzinach popołudniowych)

18 listopada - spotkanie piłkarzy i sztabu z przedstawicielami FIFA

(sprawy organizacyjne, kwestie sędziowskie, sprawdzanie strojów, sesja zdjęciowa, itp.)

18 listopada - pierwszy trening w Katarze

22 listopada - mecz MŚ z Meksykiem

26 listopada - mecz MŚ z Arabią Saudyjską

30 listopada - mecz MŚ z Argentyną