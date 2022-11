Poprzedni test okazał się złą prognozą. Chile ponownie sprawdzi Biało-Czerwonych przed mundialem

Od 1 do 26. Poznaliśmy numery Polaków na mundial w Katarze Mundial 2022.... czytaj dalej » Pierwsze w historii starcie jedenastek Polski i Chile odbyło się 8 czerwca 2018. W Poznaniu Biało-Czerwoni pod wodzą Adama Nawałki prowadzili już 2:0 po golach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Goście jednak potrafili odpowiedzieć dwoma trafieniami i skończyło się remisem 2:2, choć rywale grali w mocno eksperymentalnym składzie.

Jak się okazało, nie był to dobry prognostyk przed mundialem w Rosji, gdzie Polacy nie wyszli z grupy.

Tym razem Chile ponownie sprawdzi formę polskich piłkarzy przed najważniejszą imprezą czterolecia. Zaplanowany na środę mecz w ostatniej chwili został przeniesiony ze stadionu PGE Narodowego, na którym wykryto awarię jednego z łączników podtrzymujących iglicę. Sparing odbędzie się na sąsiednim obiekcie Legii Warszawa. We wtorek ruszyła sprzedaż biletów.

Latynosi w kryzysie

Mistrz Ameryki Południowej z lat 2015-16, nie awansował do mundialu po raz drugi z rzędu. Wcześniej Chilijczycy dość regularnie grali w mistrzostwach świata. W 2010 i 2014 roku dotarli do 1/8 finału, gdzie w obu przypadkach na ich drodze do ćwierćfinału stanęli Brazylijczycy. W turnieju w RPA Chile przegrało w Johannesburgu 0:3, zaś cztery lata później uległo w Belo Horizonte gospodarzom imprezy rzutami karnymi 2-3; po dogrywce było 1:1.

Ostatni pozytywny występ Chilijczyków to czwarte miejsce w Copa America w 2019 roku, kiedy w spotkaniu o brąz ulegli Argentyńczykom 1:2. Na kontynentalnym turnieju dwa lata później reprezentacja "La Roja" odpadła w ćwierćfinale, ponownie z Brazylią (0:1).

Seria niepowodzeń przyniosła liczne roszady na stanowisku selekcjonera. Po zakończeniu nieudanych kwalifikacji do katarskiego mundialu, w których Chile zajęło w strefie Ameryki Płd. siódme miejsce, posadę stracił Urugwajczyk Martin Lasarte, a jego miejsce zajął 52-letni Argentyńczyk Eduardo Berizzo.

Oglądasz Robert Lewandowski dotarł na zgrupowanie reprezentacji Polski w Warszawie

Doświadczenie nie przekłada się na wyniki

Trzon chilijskiej kadry nie zmienia się od lat. Już 39-letni bramkarz i kapitan Claudio Bravo, mający po 150 występów w zespole narodowym Alexis Sanchez i Gary Medel oraz Arturo Vidal ciągle są niezastąpieni.

35-letni Vidal, który ma za sobą występy m.in. w Juventusie, Bayernie Monachium czy Barcelonie, obecnie jest zawodnikiem brazylijskiego Flamengo Rio de Janeiro.

Z kolei Sanchez, który w grudniu skończy 34 lata, od tego sezonu reprezentuje barwy Olympique Marsylia, a wcześniej grał m.in. w Barcelonie, Arsenalu Londyn czy Interze. Z weteranów radzi sobie najlepiej, czego dowodem jest pięć goli w Ligue 1 i dwa w Lidze Mistrzów. Trafił do siatki także we wrześniowym sparingu z Katarem i z 49 bramkami jest najlepszym strzelcem w historii chilijskiego reprezentacji.

W kadrze na listopadowe mecze był także Angelo Henriquez, który od tego sezonu występuje w Miedzi Legnica i dotychczas zdobył sześć goli w polskiej ekstraklasie. W sobotę doznał jednak kontuzji już w pierwszej połowie meczu z Górnikiem Zabrze, co uniemożliwia mu występ w Warszawie.

Nadzieje na odzyskanie dawnego blasku i nawiązanie do sukcesów sprzed dekady kibice chilijskiej kadry wiążą z młodszym pokoleniem piłkarzy. W 2018 roku drużyna do lat 20 wygrała Igrzyska Ameryki Płd., pokonując w finale Urugwaj 1:0. Jedyną bramkę strzelił w dogrywce Diego Martin Valencia, obecnie klubowy kolega Krzysztofa Piątka z włoskiej Salernitany, który jednak wciąż czeka na pierwsze trafienie w Serie A i ma niższą pozycję w drużynie niż Polak.