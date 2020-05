Szwedzi w szoku. Przez 26 lat nie wiedzieli, że nie byli jedynymi brązowymi medalistami mundialu

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Choć wciąż nie jest znana data powrotu rozgrywek LaLigi, to hiszpańskie kluby wróciły już do treningów. Barcelona wprowadziła specjalne działania, które mają ochronić piłkarzy i pracowników klubu przed zakażeniem koronawirusem. Po przyjeździe do ośrodka zawodnikom sprawdza się temperaturę, a później dezynfekuje ich auta.

Pierwszy taki przypadek. FIFA wybierze gospodarza turnieju głosowaniem online 25 czerwca... czytaj dalej » Szwecja zmierzyła się w meczu o trzecie miejsce z Bułgarią 16 lipca w Pasadenie i wygrała 4:0. Żaden z piłkarzy, działaczy ani dziennikarzy w tym kraju nie wiedział, że FIFA ... przyznała medale obu uczestnikom brązowego finału.

Sprawa wyszła na jaw dopiero teraz, po tym, jak w czasie epidemii koronawirusa i odwołaniu z jej powodu meczów piłkarskich praktycznie na całym świecie, szwedzka telewizja SVT przypomniała w całości materiał z mundialu 1994, pokazując spotkania Szwecji tak, jakby odbywały się dzisiaj, z komentatorami w studio, wywiadami z byłymi piłkarzami, analizami i wielokrotnymi powtórkami bramek. Po meczu z Bułgarią pokazywano wspomnienia magicznego lata 1994 i sceny z triumfalnego powrotu piłkarzy i radości tysięcy rodaków podczas wielkiej parady w amerykańskich kabrioletach w Sztokholmie.

Przypadkowe odkrycie

Stacja chciała pokazać też obrazki z powrotu do domu pokonanych rywali i poprosiła o pomoc bułgarską telewizję. W jej archiwach odnalazły się nagrania z jeszcze większej i radośniejszej fety na pełnym sofijskim stadionie Lewskiego z okazji... zdobycia brązowego medalu MŚ.

Dziennik "Aftonbladet" zadzwonił do prezesa bułgarskiej federacji piłkarskiej Canko Cwetanowa, lewego obrońcy reprezentacji w 1994 roku, z pytaniem, czy ma medal. Odpowiedział: "Ja go nie mam" - co nieco uspokoiło szwedzkich dziennikarzy, lecz szybko dodał: "wisi na ścianie u mojej teściowej" i po godzinie przysłał zdjęcie.

Jak wyjaśnił, przed meczem ze Szwecją on i koledzy zostali poinformowani przez FIFA, że bez względu na rezultat oba zespoły otrzymają brązowe medale. Szwecja, jak podkreślił jej ówczesny selekcjoner Tommy Svensson, nie otrzymała takiej wiadomości.

Źródło: Getty Images Szwedzi pokonali Bułgarię 4:0 w meczu o 3. miejsce MŚ w USA

Szwedzi zszokowani

- To niemożliwe, przecież to my byliśmy brązowymi medalistami. Jestem naprawdę poruszony i zaskoczony tą informacja i to po tylu latach - denerwował się były trener szwedzkiej reprezentacji.

Gazeta zwróciła się ostatecznie o wyjaśnienie do FIFA i otrzymała je od Hansa Hultmana, który w 1994 roku był rzecznikiem reprezentacji Szwecji, a obecnie pracuje na tym stanowisku w FIFA. "Trzeci i czwarty zespół na mundialu w USA zostały nagrodzone brązowymi medalami" - potwierdził Hultman.

Dodał, że sam się o tym dowiedział dopiero po telefonie od dziennikarzy. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że FIFA przyznawała brązowe medale obu drużynom biorącym udział w meczu o trzecie miejsce w turniejach w 1986, 1990 i 1994 roku, wręczając łącznie cztery komplety medali. Od 1998 roku dostają je tylko trzy najlepsze drużyny.

Szwedzkie media zastanawiają się, jak taki fakt mógł umknąć uwadze. Jak sugeruje "Aftnobladet": "chyba byliśmy tak zaślepieni radością z trzeciego miejsca, że nie zwracaliśmy już uwagi na pokonanych Bułgarów. Dopiero epidemia koronawirusa i telewizyjne powtórki z mundialu doprowadziły po 26 latach do odkrycia prawdy".

- To musi być fake news. To przecież my zdobyliśmy brązowy medal i widział to cały świat. Król strzelców tego turnieju (ex aequo z Olegiem Salenko - po 6 bramek) Christo Stoiczkow był gościem u mnie w Goeteborgu wiele razy, ale nigdy nie wspomniał o medalu. Dla mnie to szok - podsumował były bramkarz Thomas Ravelli.