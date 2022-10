Premie ustalone dla polskich piłkarzy. Czekają miliony

Mundial w Katarze 2022 – terminarz, wyniki i grupy >>>

Wielki turniej to wielkie pieniądze. Polscy piłkarze - awansując na mundial po zwycięstwie w marcowym finale baraży nad Szwecją - zapewnili PZPN dziewięć milionów dolarów plus 1,5 mln na przygotowania drużyny do turnieju.

Federacja podzieliła się z kadrowiczami, biorącymi udział w eliminacjach, sowitą premią od FIFA. Przypadło im ponad 11 mln złotych, które rozdysponowali zgodnie z systemem opracowanym przez reprezentantów. W skrócie: im więcej zawodnik grał, tym więcej zarabiał.

Pieniądze zostały już wypłacone. - Podział był taki, że 70 procent kwoty stanowiły mecze eliminacyjne, a 30 baraż - mówi eurosport.pl rzecznik prasowy PZPN i team menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski. Dodaje, że selekcjoner Paulo Sousa, który odszedł z kadry w atmosferze skandalu (w grudniu zeszłego roku skusiła go oferta brazylijskiego Flamengo), i członkowie jego sztabu nie dostali żadnych gratyfikacji.

Prezes PZPN: mamy wypracowany model

Lewandowski wskazał jedno z największych rozczarowań w karierze Robert... czytaj dalej » Kolejne premie, również liczone w milionach złotych, będą do podniesienia z muraw katarskich stadionów. Pierwszy mecz w grupie C ekipa trenera Czesława Michniewicza rozegra 22 listopada z Meksykiem. Następnie zmierzy się z Arabią Saudyjską (26 listopada) i Argentyną (30 listopada).

Warunek jest jeden, nasi gracze muszą zameldować się w 1/8 finału (do dalszych gier awansują dwa najlepsze zespoły w grupie). Inaczej nic nie zarobią.

- FIFA za wyjście z grupy płaci cztery miliony dolarów, nie ma premii za poszczególne mecze. Z tej puli do piłkarzy trafi około połowa - mówi w rozmowie z eurosport.pl Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.

Wysokość premii z radą drużyny osobiście negocjował prezes związku Cezary Kulesza. - W miarę szybko udało się osiągnąć porozumienie. Mamy wypracowany model, z którego korzystamy, jeśli chodzi o premie - zaznacza Kulesza.

Dlatego do zawodników ma ponoć trafić dokładnie 40 procent nagród od FIFA, o czym informował portal meczyki.pl. Za samo wyjście z grupy wychodzi więc ponad 7,5 mln zł.

Zarobili tylko po Euro 2016

To czwarty kolejny wielki turniej z udziałem Biało-Czerwonych. Dwa poprzednie - Euro 2020 i MŚ 2018 - zakończyły się klapą. Po fazie grupowej Polacy mogli pakować się do domu. Koło nosa przeszły im pieniądze (poza premią za samo zakwalifikowanie się do imprezy), które PZPN obiecał, ale tylko za awans do kolejnej rundy.

Według medialnych doniesień piłkarze mieli otrzymać za 1/8 finału Euro 25 procent z całości premii od UEFA (2 mln euro, a dodatkowo w fazie grupowej zwycięstwo było warte 1,5 mln euro, remis 750 tys.). W przypadku rosyjskiego mundialu nieoficjalnie mówiło się, że zawodnicy zagwarantowali sobie 40 procent, a wówczas FIFA - podobnie jak to będzie w Katarze - wyceniła wyjście z grupy na cztery miliony dolarów.

Kadrowicze za sam awans na MŚ 2018 i Euro 2020 mieli otrzymać odpowiednio 10,5 mln zł i 10-12 mln zł do podziału.

Udane dla nas okazały się tylko mistrzostwa Europy w 2016 roku. Polska pod wodzą Adama Nawałki dotarła do ćwierćfinału, a jego wybrańcy dostali - jak ujawnił "Przegląd Sportowy" - około 8 mln zł do podziału (wcześniej pobrali 12 mln zł za awans do turnieju rozgrywanego we Francji).

Ile PZPN wyda na pobyt kadry w Katarze?

Ważny moment dla Krychowiaka. Wrócił do Polski, by utrzymać formę przed mundialem Grzegorz... czytaj dalej » PZPN nie zamierza żałować pieniędzy nie tylko na premie dla piłkarzy za ewentualny sukces, ale także na ich pobyt w Katarze.

- Łącznie koszty wyniosą kilkanaście milionów złotych - mówi Wachowski. - Tegoroczny mundial to droga impreza. Bierze się to z tego, że Katar jest niewielkim krajem, stąd nie ma na tamtejszym rynku dużej konkurencji wśród firm i usługodawców. Zdarzało się, że żądano od nas za pewne rzeczy kwot kilka lub nawet kilkanaście razy wyższych niż zazwyczaj, ale jakoś musieliśmy sobie poradzić - tłumaczy sekretarz generalny PZPN.

- W kilku przypadkach korzystamy z firm polskich, które wykonają niektóre instalacje na boisku treningowym. Korzystamy również z bardzo dobrego rozwiązania przygotowanego przez FIFA, jeśli chodzi o hotele i transport autokarowy. Hotele zostały zakontraktowane przez światową federację, dlatego mogliśmy skorzystać z wynegocjowanych niższych cen. Pokoje w hotelu, na który się zdecydowaliśmy, są obecnie nawet trzykrotnie droższe, gdyby zamówić je bezpośrednio przez stronę internetową lub miejscową agencję. Mam kontakt z innymi krajowymi federacjami, które też borykają się z podobnymi problemami i wysokimi cenami. Generalnie dotyczy to wszystkich bez wyjątku - dodaje.

Wachowski zapewnia, że pod względem organizacyjnym PZPN jest już gotowy do mundialu.

- Dogrywamy ostatnie szczegóły, między innymi związane z transportem całego sprzętu do Kataru. Hotel i boiska treningowe z zapleczem są przygotowane dla drużyny. Także centrum prasowe dla przedstawicieli mediów - podsumowuje sekretarz generalny związku.

Reprezentacja ma wylecieć do Kataru 17 listopada, dzień po towarzyskim meczu w Warszawie z Chile.

Najważniejsze daty reprezentacji Polski przed MŚ w Katarze:



10 listopada - ogłoszenie w Warszawie ostatecznej kadry (26 piłkarzy)

13 listopada - ostatnie przed mundialem mecze w ligach poszczególnych krajów

14 listopada - początek zgrupowania w Warszawie

14 listopada - końcowy termin wysłania listy powołanych piłkarzy do FIFA

16 listopada - towarzyski mecz z Chile w Warszawie

17 listopada - wylot do Kataru (w godzinach popołudniowych)

18 listopada - spotkanie piłkarzy i sztabu z przedstawicielami FIFA

(sprawy organizacyjne, kwestie sędziowskie, sprawdzanie strojów, sesja zdjęciowa itp.)

18 listopada - pierwszy trening w Katarze

---

22 listopada - mecz MŚ z Meksykiem

26 listopada - mecz MŚ z Arabią Saudyjską

30 listopada - mecz MŚ z Argentyną