Rośnie forma grupowych rywali Polaków

Video: TVN 24

Grup MŚ 2022. Zbigniew Boniek komentuje losowanie

- Meksykanie to są bardzo dobrzy piłkarze, nigdy z nimi łatwo nie było. Grupa jest fajna, ciekawa. Nie gramy z drużynami europejskimi i to chyba lepiej. Zmierzymy się z fantastyczną drużyną - Argentyną, choć do tego czasu być może dużo się wyjaśni - komentuje losowanie grup MŚ 2022 Zbigniew Boniek w programie "Polska i Świat" na antenie TVN24.

