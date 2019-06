Sensacja na młodzieżowym mundialu. Faworyzowani Francuzi jadą do domu

Mecz 1/8 finału rozegrany na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy przyniósł sporo emocji i nieoczekiwane rozstrzygnięcie. Zaczęło się od dobrej i ofensywnej gry piłkarzy ze Stanów Zjednoczonych, którzy już w 25. minucie po strzale Sebastiana Soto objęli prowadzenie. Francuzi próbowali przedostać się pod pole karne rywali i w 41. min. udało im się zdobyć wyrównującą bramkę, autorstwa Amine Gouiriego.

Udany finisz Amerykanów

Ukraina się zabawiła. Kolejne zespoły w ćwierćfinale MŚ U-20 Piłkarze Ukrainy... czytaj dalej » Po zmianie stron niecałe dziesięć minut wystarczyło Trójkolorowym, by zgodnie z przewidywaniami objąć prowadzenie. Tym razem trafił Nabil Alioui.

Po strzeleniu drugiego gola wydawało się, że podopieczni trenera Bernarda Diomede znów zwolnili i czekali na końcowy gwizdek. W pełni wykorzystali to zawodnicy z USA. W 74. minucie zdobywca pierwszej bramki po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Z kolei decydujący cios, dziewięć minut później, zadał Justin Rennicks, wyprzedzając interwencję bramkarza.

Podopieczni trenera Taba Ramosa 8 czerwca w Gdyni zmierzą się w ćwierćfinale z reprezentacją Ekwadoru.

Jesteśmy rozczarowani

Rozczarowany takim obrotem sprawy był oczywiście szkoleniowiec Francuzów, choć uznał, że jego zespół nie zagrał złego spotkania.



- Jest to dla nas ciężki moment - powiedział Bernard Diomede. - Wiedzieliśmy jak trudny będzie to dla nas przeciwnik, tym bardziej, że graliśmy z USA w marcu i wówczas zremisowaliśmy. Mieliśmy zespół, który powinien sobie z Amerykanami poradzić. Rywale zrobili świetne zmiany i zdezorganizowali skutecznie naszą obronę. Jesteśmy rozczarowani - nie krył żalu szkoleniowiec.

Lepiej wytrzymali upał

"Panenka" Pinamontiego dała Włochom wygraną. Polacy powalczyli w drugiej połowie Na 1/8 finału... czytaj dalej » Trener USA dużą uwagę skupił na warunkach, w których toczyło się spotkanie z Francją. Ucieszył się, że jego zawodnicy wytrzymali kondycyjnie trudy meczu.



- Od początku tych mistrzostw spotkania grupowe rozgrywaliśmy przy zdecydowanie niższych temperaturach - przypomniał Ramos. - Dziś pogoda nas zaskoczyła, było bardzo gorąco, ale to jednak my okazaliśmy się bardziej wytrzymali. Francja to uznany zespół, więc spodziewaliśmy się bardzo trudnej przeprawy. Udało nam się dobrze rozstawić i mądrze rozegrać przeciwnika. Wiedziałem, że musimy dużo biegać. Zależało mi na tym, by być blisko i długo przy piłce. To był nasz klucz do wygranej. Daje nam ona teraz siłę do dalszej walki i mam nadzieję, że co najmniej tak jak dziś, zagramy w kolejnych spotkaniach - skomentował.

1/8 finału mistrzostw świata do lat 20:

USA - Francja 3:2

Korea Południowa - Japonia 1:0

Argentyna - Mali