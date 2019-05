To mogą być rywale polskiej kadry U-20 w 1/8 finału

Urugwaj i Nowa Zelandia walczyły w czwartek w Łodzi o pozycję lidera tabeli po fazie grupowej. Zajęli je Urusi, którzy odnieśli trzecie zwycięstwo w turnieju. Zasłużony sukces zapewniły im trafienia Darwina Nuneza, który w 40. minucie wykończył składną akcję następców Diego Forlana i Luisa Suareza oraz Briana Rodrigueza w doliczonym czasie gry.

Marzą o zwycięstwie w turnieju

Polska młodzieżówka wymęczyła awans do 1/8 finału mistrzostw świata Liczył się punkt... czytaj dalej » - Spełniliśmy wszystkie nasze cele - wygraliśmy trzy mecze, gramy dalej z pierwszego miejsca w grupie. Zasłużyliśmy na to. Teraz czekamy, kto będzie naszym rywalem w fazie pucharowej. Cieszę się, że mam wszystkich zawodników w pełni sił i gotowych na kolejne mecze - podsumował pierwszą część młodzieżowego mundialu trener Urugwaju Gustavo Ferreyra.



Szkoleniowiec ocenił, że jego zespół charakteryzuje twarda obrona oraz skuteczna, agresywna gra w ataku. - Wielu zawodników wyróżnia się ofensywie, dobrze też rozumieją się na boisku. Ci piłkarze są dojrzali nie tylko pod względem umiejętności piłkarskich - dodał.



Ferreyra ocenił, że trzy zwycięstwa pozwalają marzyć o wygraniu tytułu, lecz - jak zaznaczył - takie myślenie może zgubić jego podopiecznych. - Marzymy o zwycięstwie w całym turnieju, ale jak ktoś za bardzo wybiega w przyszłość, może szybko przegrać - przestrzegał 47-letni trener.

Źródło: Newspix Młodzi Urusi na razie są niepokonani

Możliwi też Włosi

Mecz Urugwajczyków z Nowozelandczykami oglądali polscy piłkarze i sztab kadry do lat 20. Drużyna z Ameryki Południowej może być bowiem rywalem Polaków w 1/8 finału. Stanie się tak, jeśli z trzeciego miejsca w gr. C awans wywalczy Norwegia (w czwartek rozbiła 12:0 Honduras), a jednocześnie z gr. E i F wyjdą tylko po dwa zespoły. Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną w piątek wieczorem. Jeśli Biało-Czerwoni trafią na Urugwaj, mecz odbędzie się w poniedziałek na stadionie w Lublinie (godz. 17.30).



Drugim potencjalnym i bardziej prawdopodobnym rywalem drużyny Jacka Magiery są Włosi, którzy wygrali grupę B. Z tym rywalem gospodarze turnieju zagraliby w niedzielę w Gdyni (godz. 17.30).



Wiadomo już natomiast, że Nowa Zelandia w meczu o ćwierćfinał zmierzy się w niedzielę w Łodzi z Kolumbią (godz. 20.30).



Polacy do fazy pucharowej mistrzostw świata awansowali z trzeciego miejsca w grupie A. Przegrali w niej w Łodzi z Kolumbią 0:2, wygrali z Tahiti 5:0 oraz zremisowali z Senegalem 0:0.

Awans do 1/8 finału młodzieżowego mundialu uzyskają pierwsze dwie drużyny z sześciu grup oraz cztery najlepsze z trzecich pozycji.

Grupa D:

Nigeria - Ukraina 1:1 (0:1)

USA – Katar 1:0 (0:0)