Wielki pogrom na młodzieżowym mundialu. Dziewięć rekordowych bramek jednego piłkarza

Haland pobił w ten sposób rekord Brazylijczyka Adailtona, który w 1997 roku strzelił sześć goli w spotkaniu z Koreą Południową. 18-letni Norweg, na co dzień zawodnik Red Bull Salzburg, cztery trafienia uzyskał w pierwszej części gry, którą jego zespół zakończył z pięciobramkowym prowadzeniem.

Magiera po meczu z Senegalem: pod koniec baliśmy się o ten punkt Reprezentacja... czytaj dalej » Po zmianie stron Haland na tym nie poprzestał i dołożył pięć kolejnych goli. Rywale ułatwili nieco zadanie, bo od 57. minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce (za drugą żółtą) dla Axela Guzmana. Drużyna Hondurasu kończyła mecz w dziewięciu, bo w doliczonym czasie z boiska wyleciał jeszcze Everson Bonilla.

Szczególny dzień

- To dzień dla mnie szczególny, choć pamiętam, że jak miałem 13 lat, to zdobyłem w jakimś meczu 13 bramek. W dwóch poprzednich spotkaniach na tych mistrzostwach graliśmy przeciwko znacznie lepszym obrońcom - powiedział Haland, który kontynuuje rodzinne tradycje, bo w piłkę, ale jako obrońca m.in. Nottingham Forest, Leeds United i Manchesteru City, grał jego ojciec Alf-Inge.

Wszystko wskazuje na to, że Norwegowie z trzeciego miejsca w grupie C awansują do fazy pucharowej, ale muszą jeszcze poczekać na wyniki innych meczów.

- My się dopiero rozgrzewamy, to jest początkowy etap systemu, który wdrażamy, bo chcemy stworzyć atakujący futbol, by Norwegia nie kojarzyła się z tym, co prezentowaliśmy w latach dziewięćdziesiątych - ostrzegł selekcjoner norweskiej kadry Pal Johansen.

W innym meczu tej grupy Urugwaj wygrał z Nową Zelandią 2:0. Drużyna z Ameryki Południowej zajęła pierwsze miejsce w tabeli i może być rywalem biało-czerwonych w 1/8 finału.

Norwegia - Honduras 12:0 (5:0)

Bramki: 1:0 Erling Haland (7), 2:0 Erling Haland (20), 3:0 Leo Ostigard (30-głową), 4:0 Erling Haland (36-karny), 5:0 Erling Haland (43), 6:0 Jens Hauge (46), 7:0 Erling Haland (50), 8:0 Erling Haland (67), 9:0 Erling Haland (77), 10:0 Eman Markovic (82), 11:0 Erling Haland (88), 12:0 Erling Haland (90).

Pozostałe mecze czwartku:

Grupa D:

Nigeria - Ukraina 1:1 (0:1)

USA – Katar 1:0 (0:0)