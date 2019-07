Szwedki trzecią piłkarską siłą świata

Video: PAP/EPA

Mundial kobiet. Awantura podczas meczu Anglia - Kamerun

24.06 | - Moja córka chce być piłkarką, ale jeśli to oglądała, to pewnie pomyślała: nie, wolę grać w co innego - komentował na gorąco selekcjoner reprezentacji Anglii kobiet po meczu z Kamerunem. Jego zawodniczki wygrały 3:0 i awansowały do ćwierćfinału mistrzostw świata rozgrywanych we Francji, ale składne akcje, celne podania i gole przyćmiło zachowanie zawodniczek z Afryki.

