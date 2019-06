Powtórzony karny i rozpacz na mundialu. "Dziewczyny zostały zniszczone"

Spotkania mundialu prowadzone są z pomocą systemu VAR. Najwięcej korzyści z obecności technologii czerpią jak do tej pory Francuzki. Mecz z Nigeryjkami nie układał się po ich myśli, aż do ostatnich minut. W 78. gospodynie zdobyły upragnioną bramkę. Pomógł w tym właśnie VAR. I to dwukrotnie.

Karny do powtórki

Bramkarki chcą trenować z mężczyznami. "Nie są wystarczająco szanowane" Dyskusje na temat... czytaj dalej » Zaczęło się od decyzji o przyznaniu jedenastki. W polu karnym upadła Viviane Asseiye. Arbiter początkowo nie dopatrzyła się przewinienia Ngozi Ebere, zmieniła zdanie dopiero, gdy otrzymała sygnał z Paryża, gdzie mecz śledzą sędziowie odpowiedzialni za wideoweryfikację. Faulująca Nigeryjka dostała żółtą kartkę, już drugą, więc musiała opuścić boisko.

Do jedenastki podeszła Wendie Renard, która chciała zmazać plamę za samobójcze trafienie w poprzednim spotkaniu. Uderzyła niedokładnie, piłka otarła się o słupek i wyleciała poza boisko. Nigeryjki wyszły z opresji, ale ich radość szybko została przerwana.

W Paryżu dopatrzono się nieprawidłowości przy wykonaniu karnego, uznając że stojąca między słupkami Chiamaka Nnadozie wykonała ruch i w momencie strzału nie miała kontaktu z linią bramkową, co jest niezgodne z przepisami. Sędzina zadecydowała, że jedenastkę trzeba będzie powtórzyć.



#NGA keeper Nnadozie was punished for stepping off her line but why was the penalty re-taken with so many #FRA players in the box?#beINWWC#beINSPIRED19#NGAFRA#FIFAWWCpic.twitter.com/ReLpYcMyxM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) 17 czerwca 2019





Piłkę znów ustawiła Renard. I tym razem się nie pomyliła. Francuzki cieszyły się z objęcia prowadzenia, potem rozbite i grające w osłabieniu Nigeryjki nie były w stanie doprowadzić choćby do wyrównania. Po końcowym gwizdku nie mogły się otrząsnąć ani one, ani ich trener.

- Jeśli wyraziłbym swoją szczerą opinię, wysłaliby mnie do domu, więc lepiej nic nie powiem. Oczywiście jestem zniesmaczony tym wynikiem. Tym bardziej mi przykro, bo dziewczyny niesamowicie walczyły, przez całe spotkanie realizowały plan, a potem zostały zniszczone przez ludzi. Dla mnie są bohaterkami. Francja jest wystarczająco dobrą drużyną i nie musi korzystać z pomocy innych - przyznał selekcjoner nigeryjskiej reprezentacji Thomas Dennerby.

- W tym meczu decydował VAR, z którego korzysta się, bo tak chciała FIFA. Dzisiaj nam coś podarował, jutro może odebrać - komentowała z kolei trenerka Francuzek Corine Diacre, odpierając w ten sposób zarzuty na temat tego, że sędziowie pomagają gospodarzom.

"Błędna decyzja"

- Uważam, że decyzja o powtórzeniu karnego była błędna. Myślę, że ogólnie VAR zdaje egzamin, ale w takich sytuacjach zawodzi - przyznał były bramkarz reprezentacji Australii Mark Schwarzer.

"Nigeryjki stoczyły wielką bitwę. Smutno mi, że wszystko zakończyło się kontrowersją i taką karą" - napisała z kolei bramkarka reprezentacji USA, Hope Solo"



"I think the VAR in general has been a success... but it lets itself down when they make decisions like this, which are quite controversial." - @schwarzer_mark#EscarGoals#FIFAWWC#OptusSportpic.twitter.com/3oQmFNzWe6 — Optus Sport (@OptusSport) 17 czerwca 2019



Nigeria really put up a great battle! I’m sad it had to end in a controversial and unsatisfying penalty after the VAR decision. https://t.co/6QrgOsxlzB — Hope Solo (@hopesolo) 17 czerwca 2019

Dla Francuzek to drugi mecz z rzędu, kiedy VAR zadziałał na ich korzyść. W poprzednim, wygranym 2:1 z Norwegią, jedną z bramek także zdobyły z rzutu karnego, który został podyktowany po wideoweryfikacji. To także druga sytuacja na tych mistrzostwach, gdy jedenastka została powtórzona z powodu błędu bramkarki. Wcześniej, w przegranym 0:5 spotkaniu z Włochami, przepisy złamała zawodniczka Jamajki.



Porażka nie przekreśla szans Nigeryjek na wyjście z grupy. W tabeli są za Francją i Norwegią, ale mogą awansować jako jedna z czterech drużyn z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem.

Niemki pewne awansu

W poniedziałek, w grupie B, pierwsze miejsce zapewniły sobie Niemki, które były pewne awansu już przed poniedziałkowymi spotkaniami. Dwukrotne mistrzynie świata rozgromiły w Montpellier reprezentację RPA 4:0 i pozostają niepokonane w fazie grupowej mundialu od 1995 roku.



Z kolei w meczu Chinek z Hiszpankami w Hawrze gole nie padły, a bezbramkowy remis dał awans obu ekipom. Piłkarki z Półwyspu Iberyjskiego, które wyprzedziły Azjatki dzięki lepszemu bilansowi bramek, w fazie pucharowej zagrają po raz pierwszy w historii.

Faza grupowa potrwa do 20 czerwca, a pucharowa rozpocznie się dwa dni później. Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 6 lipca w Nicei, finał odbędzie się 7 lipca w Lyonie.

Wyniki:



Grupa A



Francja - Nigeria 1:0 (0:0)

Norwegia - Korea Płd. 2:1 (1:0)



Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Francja 3 3 0 0 7-1 9 - awans

2. Norwegia 3 2 0 1 6-3 6 - awans

3. Nigeria 3 1 0 2 2-4 3

4. Korea Płd. 3 0 0 3 1-8 0