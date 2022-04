Mecze po 100 minut na mundialu w Katarze? Plotka obiegła internet, FIFA reaguje

W środę internet obiegła plotka, jakoby prezydent Gianni Infantino rozważał przedłużenie piłkarskich spotkań z tradycyjnych 90 minut do 100 na nadchodzącym mundialu.

Podchwyciły ją nie tylko kibice, ale i niektóre media. Na FIFA wylała się fala krytyki.

Temat został ukrócony jeszcze tego samego dnia. Polska wybrała bazę w Katarze. Uprzedziła kilka innych federacji Reprezentacja... czytaj dalej »

Przepisy bez zmian

"W związku z różnymi doniesieniami i plotkami, które rozeszły się dzisiaj, FIFA chciałaby wyjaśnić, że nie będzie zmian w zasadach dotyczących długości meczów piłkarskich podczas mistrzostw świata w Katarze ani w żadnych innych rozgrywkach" - poinformowała światowa federacja w oficjalnym oświadczeniu.

Tegoroczny mundial wyjątkowo odbędzie się w dniach 21 listopada-18 grudnia. Termin nietypowy, ale rozgrywanie meczów latem w Katarze byłoby niemożliwe z uwagi na bardzo wysokie temperatury.

Reprezentacja Polski rozpocznie swój udział w turnieju 22 listopada od meczu z Meksykanami. Rywalami Biało-Czerwonych w grupie C będą również Argentyna i Arabia Saudyjska. Do 1/8 finału zakwalifikują się po dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup.