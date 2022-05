Grozi im wykluczenie z mundialu. FIFA wszczęła postępowanie

Wspomnianym zawodnikiem jest Byron Castillo, który zagrał w eliminacjach aż osiem spotkań. Ekwador zajął czwarte miejsce, ostatnie premiowane bezpośrednim awansem na turniej w Katarze.

Urodził się szybciej i w innym kraju?

Kontrowersje co do zawodnika pojawiły się kilka dni temu. Zarzuty wystosował Chilijski Związek Piłki Nożnej.

Kilka miliardów euro majątku. To on przejmie Chelsea po Abramowiczu Todd Boehly to... czytaj dalej » Tamtejsi działacze twierdzą, że mają dowody na to, że Castillo urodził się w kolumbijskim mieście Tumaco w 1995 roku, a nie, jak widnieje to w jego dokumentach, w ekwadorskim Villami Playas trzy lata później. Na tej podstawie uważają, że piłkarz występujący na co dzień w ekwadorskim klubie Barcelona nie ma prawa reprezentować Ekwadoru.

Ekwadorczycy określili zarzuty "bezpodstawnymi plotkami". Odpowiedzialna za organizację mundialu FIFA otrzymała jednak formalną skargę od Chilijczyków, a w środę poinformowała, że rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie.

"FIFA zdecydowała się wszcząć postępowanie dyscyplinarne w związku z potencjalnym nieuprawnieniem do gry Byrona Davida Castillo Segury w wymienionych meczach. W związku z tym federacje Ekwadoru i Peru również zostały poproszone o przedstawienie swoich stanowisk Komisji.

Źródło: Getty Images Ekwador awansował na mundial z czwartego miejsca

Kto może skorzystać?

Jak podaje agencja Reutera, jeśli Ekwador straciłby punkty za mecze, w których zagrał Castillo, mógłby stracić miejsce w mistrzostwach świata.

Piąte miejsce w tabeli eliminacji zajęło Peru i to ono zagra w barażu interkontynentalnym z Australią lub Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Chile było dopiero siódme, ale ma nadzieję na awans, jeśli mecze z udziałem Castillo zostaną zweryfikowane jako porażki Ekwadoru walkowerem.

FIFA nie podała terminu rozpatrzenia sprawy. Mistrzostwa świata w Katarze mają się rozpocząć 21 listopada.

