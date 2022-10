Katar "opłaca" kibiców. Ci mają długą listę zadań

Mistrzostwa świata w Katarze, choć wciąż przed nami, od lat wzbudzają duże kontrowersje. Organizatorom powszechnie zarzuca się łamanie praw człowieka, a w ostatnich dniach z Dohy eksmitowano tysiące pracowników fizycznych, którzy uczestniczyli w przygotowaniach do piłkarskiej imprezy czterolecia.

Długa lista zobowiązań

Gwiazdor rywali Polaków przegrał wyścig z czasem. "Nie widzę szans, żeby zagrał na mundialu" Bez Jesusa Corony... czytaj dalej » Wszystko to sprawia, że również kibice mają do katarskiego mundialu sceptyczne podejście. Na to szybko znaleziono sposób. Jak donoszą holenderskie media, organizatorzy mundialu opłacili 50 tamtejszym kibicom lot i zakwaterowanie. Oczywiście nie jest to działanie jednostronne - fani korzystający z pomocy finansowej będą musieli spełnić szereg ściśle określonych warunków. Te spisano w Kodeksie Postępowania.

Jak wylicza między innymi portal nltimes.nl, kibice mają przede wszystkim być aktywni w mediach społecznościowych, a ich posty będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dodatkowo "opłaceni" kibice będą wyłapywać w sieci niesprzyjające Katarowi komentarze czy udostępniać treści publikowane przez komitet organizacyjny.

Innymi warunkami są między innymi obecność na meczu otwarcia między Katarem a Ekwadorem czy udział w kibicowskim Pucharze Świata, czyli miniturnieju piłkarskim, w którym rywalizować będą pięcioosobowe drużyny kibiców.

- Kamera zrobi zbliżenie na naszą ubraną na pomarańczowo grupę podczas meczu otwarcia. Ponadto będziemy regularnie pojawiać się na placach w naszych pomarańczowych koszulkach i weźmiemy udział w kibicowskim Pucharze Świata - powiedział w rozmowie z holenderskim nadawcą publicznym NOS Leon van der Wilk, kibic, który będzie pełnił rolę koordynatora holenderskiej grupy.

Jedni się podpisali, inni nie chcą być "dziećmi z plakatu"

Jak dodał, przed przyjęciem oferty pojawiały się wątpliwości. - Oczywiście jest dylemat, czy należy organizować mistrzostwa świata w tego rodzaju krajach, ale ten wybór został po prostu dokonany w 2010 roku. Osobiście uważam, że sport i polityka powinny pozostać rozdzielone. Dlatego po prostu jeździmy tam jako kibice - powiedział.

Zupełnie inaczej całą sprawę widzi Paul Hirschel, inny z rozmówców NOS. - Pokusa zaakceptowania tej oferty była ogromna. Dostajesz darmowy lot i zakwaterowanie, możesz iść na mecz otwarcia. Podpisanie dokumentu ze zobowiązaniami było nie do zaakceptowania. Stalibyśmy się dziećmi z plakatu Kataru. A tego nie chcemy - stwierdził. I dodał: jesteśmy fanami reprezentacji Holandii, ale nie tych mistrzostw.

W imprezie, która rozpocznie się 20 listopada, a zakończy 18 grudnia, zagrają Polacy. W grupie C ich rywalami będą Meksyk, Arabia Saudyjska i Argentyna.

