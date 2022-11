Pięć goli i przerażająca kontuzja. Ostatni weekend kadrowiczów przed zgrupowaniem

Ostatnia ligowa kolejka przed mistrzostwami najbardziej pechowa okazała się dla bramkarza Spezii, który doznał poważnie wyglądającego urazu stawu skokowego w wyjazdowym meczu z Veroną. Niedługo po jego zakończeniu okazało się, że uraz uniemożliwi 25-latkowi wyjazd do Kataru. Zastąpi go Kamil Grabara z FC Kopenhaga.

Kilku znowu nie zagrało

Spośród wszystkich powołanych graczy najwięcej radości po weekendzie mógł odczuwać Sebastian Szymański, który zdobył dwie bramki dla Feyenoordu Rotterdam w zwycięskim 5:1 derbowym spotkaniu z Excelsiorem.

Po jednym golu dołożyli nasi reprezentanci grający w Serie A: Piotr Zieliński dla Napoli w starciu z Udinese oraz Arkadiusz Milik dla Juventusu z Lazio.



PIOTR ZIELIŃSKI! CO ZA BRAMKA!



Zobaczcie to piękne trafienie reprezentanta Polski!



Mecz SSC Napoli z Udinese Calcio trwa w Eleven Sports 2. #włoskarobotapic.twitter.com/6C3lRbo76K — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 12, 2022



ARKADIUSZ MILIK STRZELA GOLA!



Reprezentant Polski wpisuje się na listę strzelców w ostatnim meczu ligowym przed mundialem! #włoskarobotapic.twitter.com/9EH1AePVbR — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 13, 2022

Z trafienia - z rzutu karnego przeciwko Radomiakowi Radom - cieszył się też skrzydłowy Pogoni Szczecin Kamil Grosicki.

Selekcjonera Biało-Czerwonych może cieszyć też kolejne czyste konto pierwszego i drugiego bramkarza Wojciecha Szczęsnego oraz Łukasza Skorupskiego, a także powrót do gry - po nieco ponad miesiącu - Kamila Glika, lidera defensywy. Selekcjoner może odetchnąć. Glik wrócił do gry i przyniósł szczęście Ponad miesiąc -... czytaj dalej »

Niestety, kilku innych kadrowiczów Michniewicza nie pojawiło się na boisku. W tej grupie byli już tradycyjnie Jan Bednarek z Aston Villi czy Szymon Żurkowski z Fiorentiny. Drugi z rzędu mecz AEK Ateny opuścił Damian Szymański.

Poza zawodnikami, którzy wcześniej zakończyli ligowe występy, jak Grzegorz Krychowiak czy Karol Świderski, w weekend nie grała też już m.in. Barcelona Roberta Lewandowskiego. Kapitan i tak nie zagrałby z powodu czerwonej kartki, którą obejrzał we wtorek w Pampelunie z Osasuną.

Zaczną od treningu

W poniedziałek o godzinie 17 kadrowicze wezmą udział w treningu na bocznym boisku Legii Warszawa.

16 listopada, dzień przed wylotem do Kataru, rozegrają na stadionie przy Łazienkowskiej towarzyski mecz z Chile. Początkowo spotkanie miało się odbyć na PGE Narodowym, ale z powodu kłopotów z dachem obiekt został wyłączony z użytkowania.

Pierwszy mecz w grupie C MŚ 2022 Polacy zagrają 22 listopada z Meksykiem. Cztery dni później zmierzą się z Arabią Saudyjską, a 30 listopada z Argentyną.



Ligowe występy kadrowiczów w ostatni weekend:



bramkarze:

Bartłomiej Drągowski (Spezia) - do 42. minuty i kontuzja wykluczająca go z mundialu w meczu

z Veroną (1:2)

Łukasz Skorupski (Bologna) - 90 minut w meczu z Sassuolo (3:0)

Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn) - 90 minut w meczu z Lazio Rzym (3:0)

Kamil Grabara (FC Kopenhaga) - 90 minut w meczu z Aarhus (2:0)



obrońcy:

Jan Bednarek (Aston Villa) - rezerwowy w meczu z Brightonem (2:1)

Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua) - do 45. minuty w meczu z Lecce (0:1)

Matty Cash (Aston Villa) - 90 minut i żółta kartka w meczu z Brightonem (2:1)

Kamil Glik (Benevento) - 90 minut i żółta kartka w meczu ze SPAL (2:1)

Robert Gumny (FC Augsburg) - 90 minut w meczu z VfL Bochum (0:1)

Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa) - 90 minut i żółta kartka w meczu ze Śląskiem Wrocław (0:0)

Jakub Kiwior (Spezia) - 90 minut w meczu z Veroną (2:1)

Mateusz Wieteska (Clermont Foot 63) - 90 minut w meczu z RC Lens (1:2)

Nicola Zalewski (AS Roma) - do 69. minuty w meczu z Torino (1:1)



pomocnicy:

Krystian Bielik (Birmingham City) - do 87. minuty w meczu z Sunderlandem (1:2)

Przemysław Frankowski (RC Lens) - 90 minut w meczu z Clermont Foot 63 (2:1)

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin) - 90 minut i gol w meczu z Radomiakiem (2:1)

Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg) - do 64. minuty w meczu z Hoffenheim (2:1)

Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab) - wcześniej zakończył rozgrywki ligowe

Michał Skóraś (Lech Poznań) - do 57. minuty w meczu z Jagiellonią (2:1)

Damian Szymański (AEK Ateny) - poza kadrą na mecz z Olympiakosem Pireus (0:0)

Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam) - do 69. minuty i dwa gole w meczu z Excelsiorem

Rotterdam (5:1)

Piotr Zieliński (SSC Napoli) - do 68. minuty i gol w meczu z Udinese (3:2)

Szymon Żurkowski (Fiorentina) - poza kadrą w meczu z Milanem (1:2)



napastnicy:

Robert Lewandowski (FC Barcelona) - wcześniej zakończył rozgrywki ligowe

Arkadiusz Milik (Juventus Turyn) - 90 minut i gol w meczu z Lazio Rzym (3:0)

Krzysztof Piątek (Salernitana) - od 46. minuty w meczu z Monzą (0:3)

Karol Świderski (Charlotte FC) - wcześniej zakończył rozgrywki ligowe