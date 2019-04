Rozpaczał w szatni. Nie wiedział, że jego klub awansował do półfinału Ligi Mistrzów

Moussa Sissoko nie mógł uwierzyć w awans do półfinału LM

Manchester City w meczu, który przejdzie do historii Ligi Mistrzów, pokonał Tottenham 4:3. Gospodarze nie wywalczyli jednak awansu do półfinału, ponieważ w pierwszym spotkaniu przegrali na wyjeździe 0:1. W samej końcówce The Citizens strzelili gola na 5:3, ale po analizie VAR sędzia go nie uznał.

"Byłem sam"

Reprezentant Francji rewanżowe spotkanie ćwierćfinału Ligi Mistrzów rozpoczął w wyjściowym składzie Spurs. Z uwagi na kontuzję musiał jednak opuścić murawę już w 41. minucie. Drugą połowę śledził z ławki rezerwowych.

Z tej perspektywy widział też gola na 5:3. Kilka chwil po tym, jak Raheem Sterling wpakował piłkę do siatki, załamany Sissoko pognał do szatni. Nie widział więc, że sędzia Cuneyt Cakir skorzystał z systemu VAR, a następnie dopatrzył się spalonego Sergio Aguero, który dogrywał piłkę do Sterlinga. W konsekwencji gol nie został uznany. Miał być głównym winowajcą, został najszczęśliwszym człowiekiem na świecie Christian Eriksen... czytaj dalej »

- Byłem sam. Nikt mi nie towarzyszył. Wokół mnie nie było żadnych ekranów, na których pokazywane byłoby spotkanie. W mojej głowie zostaliśmy wyeliminowani z Ligi Mistrzów - tłumaczył Sissoko dziennikowi "L'Equipe".

Ale jak to?

29-latek o wyniku spotkania dowiedział się dopiero od jednego z członków sztabu, który wpadł do szatni w szampańskim nastroju.

- Wbiegł do szatni i powiedział: niesamowite, zrobiliśmy to! Zapytałem: jak to zrobiliśmy? Dopiero wtedy powiedział mi, że gol został anulowany - relacjonuje całą sytuację piłkarz.

Francuz zdążył jeszcze nacieszyć się z kolegami z zespołu. - Szybko się ubrałem, zapominając przy tym o kontuzji. Pobiegłem jak najszybciej do kolegów, aby wspólnie z nimi świętować wielki sukces. Chciałem stracić jak najmniej z celebracji tego historycznego dla klubu momentu. To było niesamowite. Dla mnie był to emocjonalny szok - wyjawił napastnik Spurs.

Tottenham w walce o finał Ligi Mistrzów zmierzy się z Ajaksem. Pierwsze spotkanie w Londynie 30 kwietnia.