Po skandalu w lidze portugalskiej. "Konstytucja w sposób jasny potępia rasizm"

Po rasistowskich przyśpiewkach kibiców Vitorii Marega w 71. minucie na znak protestu opuścił boisko.

Wcześniej zdobył, jak się później okazało, zwycięską bramkę, ustalając wynik na 2:1 dla gości.



Poparcie dla czarnoskórego Maregi w poniedziałek rano wyraziło wielu portugalskich polityków, w tym prezydent oraz premier. Obaj wskazali, że gest niezadowolenia piłkarza był jego "obywatelską postawą".

Naruszają godność człowieka

W oficjalnym komunikacie przekazanym mediom prezydent Rebelo de Sousa przypomniał, że portugalska konstytucja "w sposób jasny potępia rasizm, podobnie jak ksenofobię oraz dyskryminację".



"Naród portugalski wie, również z własnego doświadczenia, że rasizm, ksenofobia oraz dyskryminacja nie tylko naruszają godność człowieka i jego podstawowe prawa, (...) ale też niszczą kulturę, cywilizację oraz ład społeczny" - napisał prezydent Rebelo de Sousa.



Marega Porto player become racist victim in the match against Vitoria Guimaraes. pic.twitter.com/EJErAnF3iR — FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) February 16, 2020

Z kolei szef socjalistycznego rządu Antonio Costa pochwalił Maregę za obywatelską postawę, po tym, jak ten na znak protestu opuścił boisko. Premier w wydanym oświadczeniu zapewnił reprezentanta Mali o "swoim całkowitym poparciu" dla piłkarza.

"Wszelkie przejawy rasizmu są przestępstwem i nie można ich tolerować. Żaden człowiek nie powinien być przedmiotem tego typu upokorzenia" - napisał Costa.

Pobili piłkarzy

Deklarację premiera w poniedziałek rano skrytykował przewodniczący prawicowej partii Chega Andre Ventura. Portugalski parlamentarzysta wskazał, że szef centrolewicowego rządu zbyt dużo uwagi przywiązuje do pojedynczych, "medialnych" przypadków agresji, zapominając o wielu grupach społecznych padających na co dzień ofiarą przemocy.



"Oto hipokryzja premiera. Solidaryzuje się on błyskawicznie z piłkarzem, ale nigdy nie zobaczymy z jego strony podobnego gestu wobec policjantów, nauczycieli lub lekarzy - bitych, obrażanych i poniżanych każdego dnia" - powiedział Ventura.



Kibice Vitorii Guimaraes uznawani są za jednych z najbardziej agresywnych w portugalskiej lidze. W styczniu 2018 roku część fanów portugalskiej ekipy po serii słabych występów drużyny pobiła zawodników na jednym z treningów.