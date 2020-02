Rasistowski skandal. Piłkarz zszedł z boiska

Kilka minut przed nieprzyjemnym zdarzeniem, Marega strzelił gola na 2:1 dla Porto, ustalając wynik spotkania. To musiało rozsierdzić sympatyków Vitorii, który zaczęli obrażać reprezentanta Mali na tle rasistowskim.

Nie dał się przekonać

W końcu 28-letni piłkarz nie wytrzymał i zdecydował się opuścić boisko. Pomimo interwencji kolegów z drużyny, Marega nie dał się przekonać do pozostania w grze. Trener Sergio Conceicao musiał dokonać zmiany. Malijczyka zastąpił w 71. minucie Wilson Manafa.



Marega Porto player become racist victim in the match against Vitoria Guimaraes. pic.twitter.com/EJErAnF3iR — FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) February 16, 2020





"To pierd***ny wstyd!" - krzyczał w kierunku fanów Vitorii Conceicao.



Sergio Conceiçao, entrenador del Porto, se encara con la afición del Vitoria de Guimarães, para recriminarles su comportamiento racista con Marega.



”É uma vergonha caralho. É uma vergonha. É uma vergonha caralho” pic.twitter.com/rCJtCBV57N — Cristian (@VillaverdeRCD) February 16, 2020





W zachowaniu fanów gospodarzy należy wspomnieć o tym, że ten sam Marega znakomicie spisywał się w barwach Vitorii w sezonie 2016/17, grając tutaj na wypożyczeniu z Porto. W 25 ligowych meczach strzelił wtedy 13 goli. Pamięć niektórych, jak widać, bywa bardzo krótka.

Co więcej, ledwie 22 stycznia tego roku Porto grało już na obiekcie w Guimaraes w półfinale Pucharu Portugalii. Goście również wygrali 2:1, a Marega przebywał na boisku do 78. minuty. Nie było wtedy żadnych problemów, choć akurat w tym spotkaniu Marega bramki nie zdobył.