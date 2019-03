Napastnik Porto w elitarnym gronie. Wyrównał rekord z brodą

Urodzony we Francji, ale reprezentujący barwy Mali Moussa Marega to napastnik kompletny. W fazie grupowej Ligi Mistrzów Malijczyk zdobył aż pięć bramek. 27-letni snajper pokonywał kolejno bramkarzy Galatasaray Stambuł, Lokomotiwu Moskwa oraz Schalke 04 Gelsenkirchen.

Trzy tygodnie temu Maregi zabrakło w Rzymie i Smoki przegrały 1:2 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Sytuacja się zmieniła na Estadio do Dragao, gdy wystąpił od początku w zespole Sergio Conceicao. Malijczyk najpierw zaliczył asystę przy trafieniu Soaresa, a w drugiej połowie sam pokonał Robina Olsena.

Rekordy Jardela i Maregi

Tym samym Marega strzelił gola w szóstym kolejnym występie w Lidze Mistrzów. Dołączył do elitarnego grona. Wcześniej takim wynikiem mogli pochwalić się jedynie: Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Marouane Chamakh, Burak Yilmaz i Edinson Cavani. Dodatkowo były zawodnik Maritimo wyrównał rekord Mario Jardela z 1999 roku. Obaj potrafili zdobyć bramkę w pięciu kolejnych meczach Champions League.