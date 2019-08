Glik zaspał przy golu. Monaco dotkliwie pokonane

W Monaco pewnie liczono, że szybko uda się zapomnieć o ostatnim sezonie, w którym zespół z księstwa cudem uniknął degradacji. Minęły tygodnie, w zespole doszło do kosmetycznych zmian. Prawy obrońca Djibril Sidibe poszedł do Evertonu, w jego miejsce przyszedł Ruben Aguilar z Montpellier, a bramkarzem numer jeden został sprowadzony z tego samego klubu Benjamin Lecomte.



Niby niewiele, ale po nowych rozgrywkach obiecywano sobie dużo więcej. Może nie tytułu mistrzowskiego, bo ten tradycyjnie od dobrych paru lat we Francji zarezerwowany jest dla PSG. Tymczasem Monaco znów zawiodło. Pierwsza kolejka, w dodatku mecz na własnym stadionie i dotkliwa porażka 0:3 z mającym podobne aspiracje Lyonem.

Źródło: PAP/EPA To nie był najlepszy mecz Kamila Glika

Szybko stracony gol

Koszmar rozpoczął się w piątej minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego bramkę strzałem głową zdobył Moussa Dembele. Glik w tej sytuacji mógł się lepiej zachować. Nie zdążył z wybiciem piłki, zresztą jak dwóch jego kolegów. Dembele gospodarzy ubiegł i było 1:0 dla trzeciego zespołu poprzednich rozgrywek.



Sytuacja Monaco jeszcze bardziej się skomplikowała w 30. minucie, kiedy czerwoną kartką ukarany został Cesc Fabregas. Dyskusyjną, bo sędzia wyrzucił Hiszpana po obejrzeniu powtórki wideo, wcześniej pokazał mu żółtą kartkę. Owszem, Fabregas zahaczył rywala, ale czy było to umyślne? Ile osób, tyle opinii.

Co zrobił bramkarz?

Olympique grę w przewadze wykorzystało jeszcze przed przerwą. Na strzał z ponad 20 metrów zdecydował się Memphis Depay, a bramkarz Lecomte niespodziewanie nie zatrzymał lecącej niemal prosto w niego piłki i przepuścił ją między nogami.



Wynik w 80. minucie ustalił Lucas Tousart. Najpierw kolejny raz nie popisał się Glik. Dał sobie łatwo odebrać piłkę przed własnym polem karnym. Poszły dwa podania, to ostatnie do Tousarta, który huknął z 20 metrów nie do obrony.



Broniące tytułu Paris Saint Germain w niedzielę podejmie Nimes.

Wynik meczu 1. kolejki

Monaco - Olympique Lyon 0:3

