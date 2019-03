Skarb Juventusu zabłysnął w reprezentacji Włoch. Finlandia pokonana

Roberto Mancini na mecz z Finlandią posłał do boju Keana od pierwszej minuty. Nastoletni napastnik Juventusu został najmłodszym piłkarzem w wyjściowym składzie Włochów od… 1912 roku, kiedy to w pierwszej jedenastce znalazł się Edoardo Mariani.



Moise Kean’s the st player born in the new millennium to start for the Azzurri



The youngest striker to start since Edoardo Mariani - 1912 (19 yrs & 12 days old) pic.twitter.com/vyaGXRrkm1 — Italian Football TV (@IFTVofficial) March 23, 2019





Kean, dla którego był to dopiero drugi występ w najważniejszej reprezentacji Italii, uznawany jest za jeden z największych talentów we włoskiej piłce. Od początku meczu z Finlandią był bardzo aktywny, co wkrótce miało zostać nagrodzone. Wynik meczu otworzył jednak ktoś inny.

Szczęśliwy gol Barelli

W 7. minucie na strzał z dystansu zdecydował się Nicolo Barella. Piłka po drodze odbiła się od jednego z obrońców ekipy gości, kompletnie myląc Lukasa Hradecky'ego. Dla pomocnika Cagliari było to premierowe trafienie w narodowych barwach. Nieudany powrót Ronaldo do reprezentacji. Ukraina mogła liczyć na Piatowa Reprezentacja... czytaj dalej » p>

Szybko zdobyta przez Włochów bramka spowodowała, że na murawie nie działo się zbyt wiele. Do przerwy gospodarze utrzymali minimalne prowadzenie, zbytnio nie przemęczając się w grze defensywnej. Finowie, wśród który znalazł się Kasper Hamalainen z Legii Warszawa, nie mieli pomysłu na sforsowanie obrony rywali.

Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie. Nadal optyczną przewagę mieli Włosi, natomiast Finowie nie byli w stanie poważnie zagrozić bramce Gianluigiego Donnarummy. Niestety dla widowiska, prowadzący grę gospodarze również nie zachwycali w ofensywie. Pod polem karnym Suomi w ekipie Manciniego dominowała niedokładność.

W 65. minucie goście po raz pierwszy zagrozili poważnie bramce Włochów. Z ostrego kąta w boczną siatkę trafił Teemu Pukki.

Kean drugi w historii

Włosi ustalili wynik spotkania w 74. minucie. Po dokładnym podaniu Ciro Immobile Hradecky'ego pewnym strzałem pokonał Kean. Został drugim najmłodszym strzelcem w historii reprezentacji Włoch (19 lat i 23 dni). Pierwsze miejsce od 1958 roku zajmuje Bruno Nicole (18 lat i 258 dni).



19 & 23 - Moise #Kean (19 years and 23 days) is the second youngest scorer for Italy after Bruno Nicolè in 1958. Wonderkid.#ItalyFinland#EURO2020pic.twitter.com/UMqxgRRK3c — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 23, 2019





Squadra Azzurra pokonała na Stadio Friuli w Udine reprezentację Finlandii 2:0. Drugim rywalem Włochów w eliminacjach Euro 2020 będzie Liechtenstein. Finowie zagrają na wyjeździe z Armenią.

Wyniki Grupy J

Włochy - Finlandia 2:0

Bośnia i Hercegowina - Armenia 2:1

Liechtenstein - Grecja 0:2