Salah piłkarzem roku w Afryce. Jego taniec skradł show

W 2017 roku także wygrał Salah, taka sama była również czołowa trójka.

Egipcjanin podczas odbierania nagrody oczarował publiczność. Z afrykańską złotą piłką w rękach zdecydował się na taniec radości.



This magnificently awkward and I love it. Mo Salah dancing like everyone's watching pic.twitter.com/tUEK0yufer — Nooruddean (@BeardedGenius) 8 stycznia 2019





Wyniki plebiscytu Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej (CAF) ogłoszono podczas uroczystej gali w stolicy Senegalu - Dakarze. Najlepszym szkoleniowcem został wybrany Francuz Herve Renard, znany z pracy na tym kontynencie, obecnie prowadzący Maroko.

Głosy trenerów i dyrektorów

Salah, król strzelców sezonu 2017/2018, jest obecnie drugim strzelcem angielskiej ekstraklasy (13 bramek). Wyprzedzają go o jedno trafienie... Aubameyang oraz Harry Kane (Tottenham Hotspur).



O wyniku plebiscytu CAF zadecydowały głosy trenerów i dyrektorów technicznych 56 narodowych reprezentacji z Afryki.