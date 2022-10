Salah błyskawica. Ledwo wszedł na boisko i pobił rekord Ligi Mistrzów

Salah rozpoczął środowe spotkanie na ławce rezerwowych, co nie przeszkodziło mu przejść do historii całych rozgrywek. Egipcjanin pojawił się na boisku dopiero w drugiej połowie meczu, przy prowadzeniu Liverpoolu 3:1.

Zmiennik Darwina Nuneza pierwszego gola strzelił w 76. minucie, a kolejne dwa dołożył w 80. i 81. minucie, za każdym razem wykorzystując podanie Diogo Joty.

Źródło: Getty Images Mohamed Salah strzelił trzy gole w meczu Rangers - Liverpool

Sześć minut i 12 sekund

Między jego pierwszym a trzecim trafieniem minęło dokładnie sześć minut i 12 sekund. 30-latek pobił tym samym dotychczasowy rekord Ligi Mistrzów, który od 2011 roku należał do Befetimbiego Gomisa. Francuz, aby strzelić trzy gole w meczu Dinamo Zagrzeb - Olympique Lyon (1:7), potrzebował wówczas ośmiu minut.



6 - Mo Salah has scored a hat-trick with just six minutes and 12 seconds between his first and third goals, the quickest ever in UEFA Champions League history. Lightning. pic.twitter.com/cuZ2YquoiF — OptaJoe (@OptaJoe) October 12, 2022





Spotkanie na Ibrox Stadium zakończyło się wygraną podopiecznych Juergena Kloppa 7:1. Co ciekawe, to gospodarze prowadzili po trafieniu Scotta Arfielda. Gole Lewandowskiego w meczu o wszystko Barcelony. Jej sytuacja w Lidze Mistrzów szalenie trudna To był mecz o... czytaj dalej »

Później strzelali już jednak tylko goście, a swoje bramki - oprócz Salaha - zdobyli Roberto Firmino (dwie), Nunez oraz Harvey Elliott.

W tabeli grupy A Liverpool zajmuje drugie miejsce (9 pkt). Prowadzi Napoli (12), trzeci jest Ajax (3), a wicemistrzowie Szkocji są na ostatniej czwartej lokacie (0).

Wyniki 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów:

środa, 12 października

grupa A

Napoli - Ajax Amsterdam 4:2

Rangers - Liverpool 1:7

grupa B

Atletico Madryt - Club Brugge 0:0

Bayer Leverkusen - FC Porto 0:3

grupa C

Barcelona - Inter Mediolan 3:3

Viktoria Pilzno - Bayern Monachium 2:4

grupa D

Sporting CP - Olympique Marsylia 0:2

Tottenham - Eintracht Frankfurt 3:2

wtorek, 11 października

grupa E

Dinamo Zagrzeb - FC Salzburg 1:1

AC Milan - Chelsea Londyn 0:2

grupa F

Szachtar Donieck - Real Madryt 1:1

Celtic Glasgow - RB Lipsk 0:2

grupa G

FC Kopenhaga - Manchester City 0:0

Borussia Dortmund - Sevilla 1:1

grupa H

Maccabi Hajfa - Juventus Turyn 2:0

Paris Saint-Germain - Benfica Lizbona 1:1