Laserem w twarz przed strzałem. Skandaliczne rzuty karne zadecydowały o awansie

Polacy jadą na mundial do Kataru. Z kim możemy zagrać? To już pewne.... czytaj dalej » Dwumecz Senegalu z Egiptem zapowiadany był jako wielki rewanż za niedawny finał Pucharu Narodów Afryki (Senegal wygrał po rzutach karnych) oraz pojedynek wielkich gwiazd Liverpoolu - Sadio Mane i Mohameda Salaha.

Co ciekawe, oba spotkania miały identyczny przebieg. W Kairze Egipt cieszył się ze skromnego zwycięstwa po golu samobójczym, zaś w senegalskim Diamniadio to gospodarze zmusili rywali do popełnienia tego samego błędu.

Wynik 1:1 w dwumeczu oznaczał dogrywkę, jednak i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia. O tym, która z tych reprezentacji pojedzie na mundial do Kataru, zdecydowały zatem rzuty karne.

Lasery i różne przedmioty w Egipcjan

Konkurs jedenastek nie toczył się jednak na równych warunkach. Wszystko przez senegalskich kibiców, którzy oślepiali egipskich piłkarzy laserami. Gdy tylko któryś z nich podchodził do strzału, w twarz wymierzane były promienie. Sędzia reagować nie zamierzał.

Egipcjanie pomylili się aż przy czterech z pięciu strzałów. W bramkę nie trafił m.in. ich kapitan Salah, którego twarz w pewnym momencie, przed strzałem, była niemal cała pokryta zielonymi promieniami.

This is insane! Mo Salah taking a penalty for Egypt with the World Cup on the line and there are 3,000 laser pointers in his eyes.



Take a guess at what happens next…. pic.twitter.com/8PvpKUBksR — Stu Holden (@stuholden) March 29, 2022

Senegal również nie był bezbłędny, myląc się dwukrotnie. Decydującą o awansie do mundialu jedenastkę wykorzystał Mane.

To nie był koniec kibicowskiego skandalu. Po zakończonym meczu w stronę schodzących do szatni Egipcjan leciały różne przedmioty oraz kamienie. Główną ofiarą ataków był Salah, który w towarzystwie ochroniarzy został odeskortowany do szatni.

Mo Salah was escorted off the pitch last night and this was the scene… pic.twitter.com/Libp2KFaUd — Watch LFC (@Watch_LFC) March 30, 2022

Senegal zakwalifikował się do MŚ po raz trzeci. Wcześniej grał w nich w 2002 i 2018 roku. Oprócz niego Afrykę w Katarze reprezentować będą: Maroko, Tunezja, Ghana i Kamerun.

Losowanie grup odbędzie się w piątek o godz. 18.

Wyniki rewanżowych meczów fazy play-off eliminacji MŚ w Afryce (* - awans):



Nigeria - *Ghana 1:1 (1:1); pierwszy mecz - 0:0

*Senegal - Egipt 1:0 po dogr. (1:0, 1:0), karne: 3-1; 0:1

Algieria - *Kamerun 1:2 po dogr. (0:1, 0:1); 1:0

*Maroko - DR Konga 4:1 (2:0); 1:1

*Tunezja - Mali 0:0; 1:0