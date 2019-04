"Ibrahimović groził, że mnie załatwi"

Była 78. minuta spotkania w Mieście Aniołów, kiedy Zlatan trafił do bramki i - jak się okazało - dał zwycięstwo swojej ekipy. Radość była ogromna, ale Szwed, zamiast cieszyć się z kolegami z zespołu, emocje rozładował, wykrzykując wprost do ucha Onuohy.

Źródło: Getty Images Między Ibrahimoviciem a Onuohą wrzało

To była kulminacja napięcia. Gorąco między piłkarzami było od 60. minuty, kiedy Ibrahimović zobaczył żółtą kartkę za powalenie Anglika.

Nie podał ręki

Co Szwed krzyczał do kierunku rywala? O tym po spotkaniu opowiedział Onuoha.

Ibrahimović znów to zrobił. "Nie ma drugiego takiego zawodnika" Trzeci mecz... czytaj dalej » "Zrobię ci krzywdę. Spójrz na zegar, jest jeszcze wystarczająco dużo czasu, załatwię cię" - takie słowa przytacza angielski obrońca". "Nie zadzieraj ze mną" - miał dorzucić znany napastnik.



- Był bardzo arogancki, wyzywał mnie i groził. Zastanawiałem się, w co ten facet gra. Dla niego to jest zwykłe show. Ludzie się go boją, a jest tylko zwykłym śmiertelnikiem. Nie w taki sposób powinien zachowywać się piłkarz, który jest twarzą ligi, a popularność osiągnął na całym świecie. Wcześniej nie byłem jego fanem i teraz z pewnością nim nie zostanę - skwitował obrońca Realu Salt Lake.



Jak się okazuje, po spotkaniu Ibrahimović chciał porozmawiać z Onuohą.

- Podszedł do mnie i zapytał: uspokoiłeś się, wielkoludzie? Okazał mi brak szacunku, dlatego nie mogłem przyjąć przeprosin. Uważam, że nie jest dobrym człowiekiem, dlatego nie podałem mu ręki i kazałem odejść - przyznał były piłkarz Manchesteru City.

LA Galaxy wygrali z RSL 2:1 i zajmują drugie miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej MLS. Ibrahimović, z ośmioma golami na kocie, jest wiceliderem klasyfikacji strzelców.