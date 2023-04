Popisy Polaków w MLS. Pierwszy gol Świderskiego

Gole Polaków w MLS. Przełamanie Niezgody Jarosław Niezgoda... czytaj dalej » Była 37. minuta meczu w Charlotte. Prawą stroną popędził Jóźwiak, który dograł po ziemi w pole karne do Świderskiego, a ten huknął nie do obrony pod poprzeczkę.

Jóźwiak łapie formę

Polacy zamienili się rolami. Przed tygodniem to Świderski asystował do Jóźwiaka, który łapie świetną formę.

Od początku kwietnia strzelił już dwa gole i zanotował tyle samo asyst. Dodatkowo został wybrany piłkarzem meczu.

Dla Świderskiego natomiast było to pierwsze trafienie w sezonie.



Top bins from @Swiderski97pic.twitter.com/m2RBO1Z8Wl — Charlotte FC (@CharlotteFC) April 23, 2023





Charlotte zajmuje jedenaste miejsce w tabeli Major League Soccer. Aby awansować do 1/16 finału play-off, musi wspiąć się co najmniej dwie lokaty wyżej. Jeśli natomiast chce się znaleźć w 1/8 finału, musi zająć co najmniej siódmą pozycję.

Za tydzień polski mecz

W weekend błysnął również Mateusz Klich, notując asystę przy golu Donovana Pinesa, a jego DC United wygrało z Orlando City 3:1.

W następnej kolejce dojdzie do polskiego starcie - Charlotte zmierzy się z DC United.