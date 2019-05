Najpierw gracz meczu, teraz debiutancki gol. Frankowski rozkręca się w MLS

W ostatni weekend były skrzydłowy Jagiellonii został wybrany na zawodnika meczu z Los Angeles FC, a minionej nocy doczekał się debiutanckiego gola. Polak wpisał się na listę strzelców w 89. minucie, gdy wykończył ładną i szybką akcję swojego zespołu, a piłkę posłał między nogami bramkarza. Był to gol ustalający wynik spotkania na 5:0.



Through the 'keeper's legs for his first Fire finish



Frankowski puts an exclamation point on #CHIvNE: pic.twitter.com/wDT8wVEWPO — Chicago Fire (@ChicagoFire) May 9, 2019

- Cieszę się bardzo z pierwszego gola w MLS, ale najbardziej cieszy mnie wysokie zwycięstwo nad drużyną New England. Wierzę, że w sobotę będzie was jeszcze więcej niż dzisiaj - powiedział 24-letni skrzydłowy w specjalnym nagraniu opublikowanym na Twitterze klubu z Chicago.

Frankowski rozegrał cały mecz, a do 72. minuty grał były napastnik Legii Warszawa Nemanja Nikolić. Węgier dwa razy wpisał się na listę strzelców i został wybrany na zawodnika spotkania. Do siatki drużyny zajmującej ostatnie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej trafiali też Nicolas Gaitan oraz Brandt Bronico.

Po 11 kolejkach ich zespół zajmuje ósme miejsce z 13 punktami. W tym sezonie w MLS, oprócz Frankowskiego, występują też Kacper Przybyłko (Philadelphia Union) i Przemysław Tytoń (FC Cincinnati). Zespół tego pierwszego jest liderem na Wschodzie (20 pkt), a drużyna Tytonia zajmuje przedostatnie miejsce (8 pkt). W następnej serii gier Chicago zagra z Minnesotą.