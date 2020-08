Polska noc w MLS. Popis Przybyłki, szalony mecz Niezgody

27-letni Przybyłko na skompletowanie dubletu potrzebował kwadransa z małym okładem. Już w 7. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie.

A back post run to the back of the net, The Friendly Striker puts it home at Subaru Park#DOOP#PHIvDC 1 - 0 pic.twitter.com/7vu0yf9Rtw — PhilaUnion (@PhilaUnion) August 29, 2020

Kilka minut później udowodnił, że potrafi również uderzyć z dystansu. Przyjął, a następnie przełożył futbolówkę na prawą nogę i precyzyjnym strzałem nie dał szans bramkarzowi.

What. A. Finish. #DOOP#PHIvDC 2 - 0 pic.twitter.com/2MEVGUpUWo — PhilaUnion (@PhilaUnion) August 29, 2020

To nie był koniec. W drugiej połowie Przybyłko do dwóch trafień dołożył jeszcze asystę. Tym samym Polak zaliczył występ kompletny i poprowadził ekipę Philadelphii Union do efektownej wygranej 4:1 nad DC United.

W tym sezonie MLS Przybyłko strzelił już trzy gole. W klasyfikacji najskuteczniejszych plasuje się na czwartej pozycji. Lider - Gadi Kinda z Sporting Kansas City - ma o jedną bramkę więcej.

Premierowy gol Niezgody

W iście szalonym meczu wystąpił Niezgoda. Jego drużyna Portland Timbers zremisowała z Real Salt Lake 4:4. W 21. minucie były napastnik Legii Warszawa strzałem głową pokonał bramkarza rywali. Po tym golu Portland prowadziło 2:1, ale jak się później okazało, to był dopiero początek wielkich emocji.

Jarek Niezgoda heads home his first at Providence Park.#PORvRSL#RCTIDpic.twitter.com/V1modp3jiJ — Portland Timbers (@TimbersFC) August 30, 2020

Dla Niezgody było to premierowe trafienie w lidze. Wcześniejsze dwie bramki dla zespołu z Portland zdobył w wygranym przez jego drużynę turnieju "MLS is Back" (zmagania zakończyły się w połowie sierpnia).