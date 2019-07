Charakterystyczny podskok, spektakularne pudło. Mistrz rzutów karnych się przeliczył

Negocjacje trwały długo, ale w końcu zakończyły się sukcesem Juventusu. Piłkarzem Starej Damy został niezwykle utalentowany i już doświadczony na arenie europejskiej 18-letni Matthijs de Ligt. Ajax otrzymał za obrońcę aż 75 milionów euro. Natomiast do belgijskiego Royal Excel Mouscron przeniósł się Rafał Pietrzak. Oto najciekawsze wydarzenia transferowe z 18 lipca.

Martinez to 26-letni napastnik występującej w amerykańskiej Major League Soccer Atlanty United. Szerszej publiczności nie byłby specjalnie znany, gdyby nie sposób, w który strzela rzuty karne.

Świetna skuteczność

Po ustawieniu piłki na jedenastym metrze Wenezuelczyk wykonuje charakterystyczny rozbieg, który kończy podskokiem. Długo efekty były znakomite, bo w 15 próbach w meczach MLS pomylił się tylko raz. W nocy z niedzieli na poniedziałek popsuł sobie tę świetną statystykę.

Atlanta podejmowała na własnym boisku DC United. Długo utrzymywał się bezbramkowy remis, ale na niespełna 20 minut przed końcem Martinez doczekał się świetnej szansy - miał rzut karny.

Wszystko wykonał wobec dobrze znanego schematu, tyle tylko, że piłka poszybowała nad bramką.

Dying at this penalty attempt pic.twitter.com/w08QX6hGRI — Paid man gets bored (@cjzero) July 21, 2019





Szczęśliwie dla Wenezuelczyka Atlanta i tak sięgnęła po komplet punktów, a wynik 2:0 ustalił on sam. Trafił jednak z akcji, a nie stałego fragmentu.

Skuteczność Martineza zachęca innych piłkarzy do prób kopiowania techniki jego strzału. W towarzyskim spotkaniu Chivas z Fiorentiną w ten sam sposób uderzył Alan Pulido, ale nie pomogło mu to oszukać Bartłomieja Drągowskiego. Polak zaliczył udaną interwencję.