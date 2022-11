W konkursie na trenera nie uwzględnili czarnoskórego. Słono za to zapłacą

Gol niemal z połowy boiska. Sezon dla Polaków się skończył Charlotte FC,... czytaj dalej » Jak stanowi statut MLS, "kluby zobowiązane są do włączenia do wąskiego grona finalistów konkursu na trenera dwóch lub więcej kandydatów z niedostatecznie reprezentowanych grup rasowych. Ma być to przynajmniej jeden szkoleniowiec czarnoskóry".

Klub zgodził się z nałożeniem grzywny

Rooney, który występował w klubie z Waszyngtonu pod koniec piłkarskiej kariery, został jego trenerem w lipcu. Jeden z kandydatów, który był jego konkurentem, nie mógł zostać uznany oficjalnie za kandydata, ponieważ DC już wcześniej dowiedziało się, że nie będzie w stanie podjąć pracy.

Jak napisano w uzasadnieniu nałożenia grzywny wydanym przez MLS, "klub był zobowiązany do sprowadzenia do grupy finałowej kandydatów dodatkowej osoby lub zgłoszenia do komisji ligi o zwolnienie z takiego obowiązku z wyszczególnieniem okoliczności łagodzących".

Oświadczenie zdążył już wydać także waszyngtoński klub. Jak przekazano, "DC United szanują decyzję wydaną przez MLS". Dodano, że podstawowe praktyki, jakimi jest przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z grup niedostatecznie reprezentowanych, staną się teraz priorytetem również na innych stanowiskach kierowniczych.



Official Club Statements in response to the findings released today by Major League Soccer. — D.C. United (@dcunited) October 31, 2022





Grzywna to kolejne duże rozczarowanie dla klubu. Na boisku pod wodzą Rooneya drużyna okazała się najgorsza w lidze, przegrała m.in. cztery ostatnie mecze i nie awansowała do play-off.

Rooney ma wrócić do pracy po zimowej przerwie i w styczniu rozpocząć przygotowania do nowych rozgrywek.