Kadra U-20 łapie formę. Efektowna wygrana przed mundialem

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

- Mam nadzieję, że ta kadra pokaże swój styl i przywiezie z Wiednia co najmniej jeden punkt – twierdzi w wywiadzie z Eurosportem Artur Wichniarek. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

Światowe gwiazdy piłki nożnej postanowiły wziąć udział w nietypowej konkurencji. Leo Messi, Neymar czy Robert Lewandowski publikowali w mediach społecznościowych filmiki, na których wkręcali piłkę z rzutu rożnego bezpośrednio do bramki. Jak im to wyszło? Efekty w kolejnym świąteczno-noworocznym odcinku Wattsów.

Spotkanie rozegrano na stadionie miejskim na Widzewie, który będzie główną areną rozpoczynającego się w maju młodzieżowego mundialu. W Łodzi odbędzie się mecz otwarcia i finał imprezy oraz wszystkie mecze grupowe Biało-Czerwonych.

Skuteczni z dystansu

Brzęczek zdecydował. W takim składzie zaczniemy mecz z Austrią Wojciech Szczęsny... czytaj dalej » Konfrontację dwóch uczestników mistrzostw świata lepiej rozpoczęli gospodarze. Polacy od początku grali odważnie i objęli prowadzenie po niespełna pół godzinie gry. W 28. minucie wynik otworzył Serafin Szota. Obrońca pierwszoligowej Odry Opole najlepiej zachował się w polu karnym po dośrodkowaniu z rzutu wolnego kapitana Biało-Czerwonych Tymoteusza Puchacza. Japończycy szybko jednak wyrównali, również po stałym fragmencie gry, bowiem po rzucie rożnym Miłosza Mleczko w 35. minucie przewrotką pokonał Koki Saito.

Bardzo udana dla polskiego zespołu była druga połowa, w której podopieczni Magiery zdobyli trzy gole po strzałach zza pola karnego. Najpierw do siatki rywali trafił Tomasz Makowski, wykańczając składną akcję Polaków. Po chwili prowadzenie podwyższył Jakub Bednarczyk, a wynik w 82. minucie równie efektownym uderzeniem ustalił Adrian Łyszczarz.

Spotkanie zakończył konkurs rzutów karnych, w którym 5:4 zwyciężyła Polska.

Ostatnia szansa, by się pokazać

W ostatnim oficjalnym meczu kontrolnym przed rozpoczęciem turnieju podopieczni Magiery zagrają we wtorek w Bielsku-Białej z Niemcami (godz. 18). To będzie końcowy etap selekcji do kadry na MŚ. Do 1 kwietnia selekcjoner musi bowiem zgłosić do FIFA szeroki 50-osobowy skład, a do 13 maja 21-osobową kadrę, która wystąpi na mistrzostwach.

Grupowymi rywalami Polaków na mundialu będzie Kolumbia, z którą zmierzą się w meczu otwarcia 23 maja (godz. 18) oraz Tahiti (26 maja, 20.30) i Senegal (29 maja, 20.30). Turniej potrwa do 15 czerwca.

Polska - Japonia 4:1 (1:1)

Bramki: Serafin Szota (28.), Tomasz Makowski (68.), Jakub Bednarczyk (72.), Adrian Łyszczarz (82.) - Koki Saito (35.)