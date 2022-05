Mistrzowska feta Lecha Poznań

Zobacz co wydarzyło się podczas spotkania Lech Poznań - Wisła Kraków.

19.03 | Sobotni mecz piłkarzy Lecha z Jagiellonią Białystok (3:0) był też jednocześnie okazją do świętowania stulecia poznańskiego klubu. W przerwie spotkania ogłoszono "Złotą XI 100-lecia Lecha" wybraną przez kibiców. Mecz obejrzało 40 tysięcy widzów.

O tym, że Lech został mistrzem Polski, wiedzieliśmy już w poprzedni weekend.To pierwszy tytuł dla poznańskiej drużyny od 2015 roku.

Mimo pewnego już triumfu na krajowym podwórku, w ostatniej kolejce Lech nie zwolnił tempa i pokonał na własnym boisku Zagłębie 2:1 po golach obrońców Tomasza Kędziory i Alana Czerwińskiego. Dzięki tej wygranej na koniec sezonu zgromadził 74 punkty i o pięć "oczek" wyprzedził drugi w tabeli Raków Częstochowa.

Konfetti, przejazd autokarem

Okazja do świętowania była już oczywiście zaraz po sobotnim meczu, kiedy piłkarze i sztab Lecha otrzymali puchar i złote medale za zdobycie mistrzostwa Polski. Posypało się konfetti, wystrzeliły korki od szampana.

Źródło: PAP/Jakub Kaczmarczyk Piłkarze Lecha odebrali medale

Następnie drużyna przejechała otwartym autokarem w kierunku centrum miasta, by wspólnie z kibicami celebrować mistrzostwo. Trasa przejazdu prowadziła początkowo ze stadionu ulicami Ptasią i Bułgarską, gdzie na wysokości słynnej lokomotywy nastąpił pierwszy przystanek i była okazja do wspólnej zabawy.

Później pochód ruszył w drogę do terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich. To tam odbyła się właściwa feta przewidziana na 20 tysięcy osób. Śpiewom i toastom nie było końca, a huczna zabawa trwała do białego rana.