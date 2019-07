Kobiecy mundial bardziej dochodowy od męskiego. Oglądalność przeszła wszelkie oczekiwania

Amerykanki ponownie mistrzyniami świata. W finale rozgrywanych we Francji mistrzostw świata kobiet pokonały Holandię 2:0. Zespół USA obronił tym samym tytuł. To drugi taki przypadek w historii. Wcześniej sztuki tej dokonały Niemki. Zwycięstwo Amerykanek ani przez chwilę nie było zagrożone.

Rekordowe zainteresowanie kobiecym mundialem. "To są czasy...

Rekordowe zainteresowanie kobiecym mundialem. "To są czasy...

"To szaleństwo". Mistrzyni zgarnęła wszystko Amerykańska... czytaj dalej » Okazało się, że oglądalność przeszła wszelkie oczekiwania.

"Półfinał Szwecja - Holandia oglądało 2,5 miliona widzów, a mecz z Anglią o brązowy medal i ćwierćfinał z Niemkami po 1,6 miliona. Pozostałe mecze miały oglądalność średnio milion, co, jak na kraj liczący 10 milinów mieszkańców, jest bardzo dobrym wynikiem - oświadczył dyrektor sportowy stacji Erik Westberg.

Jak główna wygrana na loterii

Dodał, że po eliminacjach i awansie Szwedek do MŚ, reklamy wykupiło ponad 20 szwedzkich firm. "Podczas ostatniego kobiecego mundialu mieliśmy zaledwie 3-4 i to nieregularnych klientów. Tym razem sponsorzy wykupili czas na całe kampanie nie tylko podczas meczów, lecz codziennie" - podkreślił.



Wynik finansowy TV4 Westberg określił jako "jack pot", czyli główną wygraną na loterii. Stało się tak nie tylko z powodu oglądalności i wpływów reklamowych, ale i dzięki znacznie niższym kosztom praw do transmisji niż na mundialu męskim.



"Męskie MŚ są bardzo drogim przedsięwzięciem i trudno na nich zarobić. Znacznie tańsze kobiece natomiast są bardzo dobrym interesem. Teraz odnotowują rekordową oglądalność na całym świecie i można sądzić, że ceny transmisji na następne MŚ będą znacznie wyższe" - prognozuje Westberg.