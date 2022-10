Partnerki piłkarzy, sponsorzy, francuskie miasta. Rośnie fala protestów przeciwko mundialowi w Katarze

Na czarno w proteście przeciw Katarowi. "Mundial kosztował życie tysięcy ludzi" Niemal... czytaj dalej » - Nie chcemy promować Kataru, państwa, w którym łamie się prawa człowieka jako raju turystycznego - powiedział rzecznik DBU Jakob Hoeyer.

- Zwykle z okazji MŚ lub mistrzostw Europy federacja organizowała kilka czarterów, którymi zabierała swoich pracowników, sponsorów i partnerów reprezentacji, lecz tym razem nawet oni nie polecą. Nasza delegacja będzie minimalna - dodał.

Protest sponsora

Duńska federacja nie jest pierwszym podmiotem z tego kraju, który postanowił zaprotestować przeciw łamaniu praw człowieka w Katarze. Na nietypowy bojkot zdecydował się jeden ze sponsorów tamtejszej reprezentacji. Dostarczająca piłkarzom stroje marka Hummel postanowiła nie eksponować na reprezentacyjnych koszulkach żadnych znaków graficznych, w tym swojego logotypu.

"Nie chcemy być widoczni podczas mundialu, który kosztował życie tysięcy ludzi" - uzasadnił swoją decyzję producent strojów.



This shirt carries with it a message.



We don't wish to be visible during a tournament that has cost thousands of people their lives.



We support the Danish national team all the way, but that isn't the same as supporting Qatar as a host nation. pic.twitter.com/7bgMgK7WzS — hummel (@hummel1923) September 28, 2022





Bez stref kibica we francuskich miastach

Bojkot listopadowo-grudniowej imprezy zapowiadają niektóre francuskie miasta, które rezygnują z organizowania ogólnodostępnych stref kibica i miejsc do oglądania meczów. W grupie protestujących znalazły się: Paryż, Marsylia, Bordeaux, Nancy czy Strasburg.

Paryski radny zajmujący się sportem Pierre Rabadan tłumaczył, że ekologiczne i społeczne okoliczności mundialu przemawiają przeciwko organizacji stref kibica, a co za tym idzie wspólnemu przeżywaniu i fetowaniu turnieju w Katarze.

Źródło: Getty Images Francuskie miasta rezygnują z organizacji stref kibica podczas mundialu w Katarze

Impreza niezgodna z duchem sportu

"Ta impreza jest w kontrze do wartości, które chcemy promować poprzez sport, w tym futbol" - podkreśliło w stanowisku miasto Marsylia i zaznaczyło, że pieniądze wyłożone na organizację i przygotowanie MŚ można było znacznie lepiej spożytkować.

Wcześniej władze m.in. Lille zdecydowały, że nie stworzą u siebie specjalnych stref kibica i nie pokażą żadnych meczów na telebimach.

"Rada Miasta Lille jednogłośnie głosowała za odrzuceniem relacjonowania mundialu w Katarze. Ten turniej będzie nonsensem z punktu widzenia praw człowieka, środowiska i sportu. Nie będziemy transmitować żadnego meczu na telebimach" - napisała na Twitterze mer miasta Martine Aubry.



A l'unanimité, le Conseil Municipal de #Lille a voté ce soir une déclaration désapprouvant la tenue de la Coupe du Monde de football au Qatar, qui est un non-sens au regard des droits humains, de l'environnement et du sport. Nous ne diffuserons aucun match sur écran géant. — Martine Aubry (@MartineAubry) September 30, 2022





Organizatorzy mundialu w ogniu krytyki

Katar spotyka się od chwili przyznania organizacji zawodów z ostrą krytyką ze strony organizacji praw człowieka za złe traktowanie zwłaszcza pracowników migracyjnych, których zatrudniano przy budowie obiektów sportowych i pozostałej infrastruktury.

Organizacje takie jak Amnesty International i Human Rights Watch domagają się, aby partnerzy FIFA i sponsorzy mistrzostw świata wezwali władze światowego futbolu oraz rząd Kataru do zrekompensowania pracownikom strat, jakie ponieśli w trakcie prac budowalnych.