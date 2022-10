Lawina paszportów do oddania. Bat na stadionowych chuliganów przed mundialem

Brytyjczycy z zakazami stadionowymi nie wybiorą się na MŚ do Kataru

- Nie pozwolimy na to, by pozostająca w mniejszości grupa łamiąca prawo splamiła ten ekscytujący turniej – zaznaczyła brytyjska szefowa MSW Suella Braverman, cytowana przez Agencję Reutera.

Odstraszające kary

Osobom (w grę wchodzi ok. 1300), które nie poddadzą się temu zaleceniu i spróbują wyjechać do Kataru, będą grozić wysokie grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności do sześciu miesięcy.

Fani futbolu objęci zakazem stadionowym, którzy w czasie trwania mundialu będą chcieli wybrać się do innego kraju niż Katar, będą musieli otrzymać specjalne pozwolenie i przejść odpowiednie procedury administracyjne.

- Nie możemy się już doczekać kibicowania Anglii i Walii w Katarze, ale jednocześnie zrobimy wszystko, aby tym, którzy swoim zachowaniem mogą przeszkodzić w spokojnym przeprowadzeniu turnieju, uniemożliwić to - powiedziała Braverman.

Podobne przepisy obowiązywały już cztery lata temu przy okazji mistrzostw świata w Rosji. Na czas turnieju skonfiskowano paszporty ponad 1200 Brytyjczyków, którzy w przeszłości złamali stadionowe reguły.

Anglicy i Walijczycy trafili do tej samej grupy podczas losowania mundialu w Katarze. Ich rywalami w pierwszej fazie będą Stany Zjednoczone oraz Iran. Mistrzostwa potrwają od 20 listopada do 18 grudnia.