Sprzedano blisko 2,5 miliona biletów na mundial w Katarze

Lewandowski o meczu z Andorą

Przygotowujemy się do tego meczu, jak do każdego innego. Chcemy wygrać i zapewnić sobie awans do baraży. To są mecze reprezentacji. Nigdy nie można myśleć o tym, co będzie w marcu, skoro jeszcze nie mamy awansu. Zagramy na sto procent - przestrzegał Lewandowski przed meczem z Andorą.

