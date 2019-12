Dziesięć goli w finale, potem szaleństwo. Portugalczycy mistrzami świata na plaży

Po raz ostatni "Brazylijczycy Europy", jak mówiło się niegdyś o Portugalczykach, sięgnęli po mistrzowski tytuł cztery lata temu, wówczas byli gospodarzem imprezy.

Kluczowa druga kwarta

To oni byli też faworytami niedzielnego finału. Ten lepiej rozpoczął się jednak dla Włochów. Prowadzenie zapewnił im Zurlo, strzelając już po raz dziesiąty w turnieju. Na odpowiedź ze strony Portugalii nie trzeba było czekać. Kilka chwil później wyrównał bowiem Leo Martins.

Źródło: gettyimages.com Takie strzały w piłce nożnej plażowej to codzienność

Druga kwarta była popisem dwukrotnych mistrzów świata, którzy mieli mnóstwo sytuacje na to, by rozstrzygnąć mecz. Wykorzystali dwie: Jordan i Andre Lourenco.

Gdy na początku trzeciej kwarty Jordan i Martins podwyższyli wynik na 5:1, wydawało się, że jest już po zawodach. Nadzieję Włochom dały jeszcze dwa gole, odpowiednio Dario Ramacciottiego i Josepa Juniora Gentilina. Ostatnie słowo należało jednak do zespołu Mario Narciso. Trzeci mistrzowski tytuł przypieczętował Jordan. Na otarcie łez dla Włochów trafił jeszcze Ramacciotti. Źródło: gettyimages.com Tak Portugalczycy świętowali tytuł

Brązowi Rosjanie

Z dwudziestu dotychczasowych edycji mundialu w beach soccerze aż czternaście wygrali Brazylijczycy. Tym razem jednak niespodziewanie zakończyli turniej na ćwierćfinale, przegrywając z Rosją 3:4. I to właśnie do Sbornej powędrował brązowy medal. To efekt zwycięstwa z Japonią 5:4.

Źródło: EPA/FERNANDO BIZERRA JR A tak celebrowali Rosjanie

Mistrzostwa na paragwajskich plażach odbywały się bez udziału Polaków. W turnieju kwalifikacyjnym dla Europy Biało-Czerwoni zajęli siódme miejsce. Awans wywalczyło pięć reprezentacji.