Dramat Włochów w samej końcówce. Ukraina w finale młodzieżowego mundialu

Ukraina awansowała do finału mistrzostw świata U-20

3.06 | Piłkarze Ukrainy pokonali w Tychach Panamę 4:1 (3:0) i awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata drużyn do lat 20.

Ukraińcy jeszcze nie przegrali w turnieju - w fazie grupowej zdobyli siedem punktów, a później wyeliminowali Panamę i Kolumbię. Niemal identycznie do tej pory spisywali się ich wtorkowi rywale. Włosi również wywalczyli siedem "oczek" w grupie, by następnie pokonać Polskę i reprezentację Mali. To właśnie Italia była faworytem spotkania, które odbyło się na stadionie w Gdyni.

Jednak to Ukraińcy prezentowali się lepiej w pierwszej odsłonie. Wprawdzie w ich poczynaniach było dużo niedokładności i chaosu, jednak momentami byli w stanie zepchnąć Włochów do defensywy. Problem w tym, że sytuacji podbramkowych praktycznie nie stworzyli. Bodaj najlepszą zmarnował Wiktor Korniienko, który zamiast podawać nagle zdecydował na strzał, a piłka zatrzymała się na bocznej siatce.

Szansę miał również Serhij Buletsa. Pomocnik Dynama Kijów uderzył technicznie z rzutu wolnego, ale bramkarz Alessandro Plizzari zdołał odbić futbolówkę.

Włosi koncentrowali się przede wszystkim na defensywie i nie stworzyli żadnej sytuacji, by strzelić gola. Podobnie jak w wygranym meczu z Polską grali bez pomysłu.

W drugiej połowie to piłkarze Paolo Nicolato pierwsi mogli zdobyć bramkę. Była 52. minuta, gdy Andrea Pinamonti znalazł się sam przed golkiperem, ale mając sporo miejsca uderzył wprost w niego. Do tej pory była to najlepsza sytuacja w meczu, a młody snajper Interu Mediolan miał czego żałować.

W 65. minucie Ukraińcy wyszli na prowadzenie. Znakomicie z prawej strony po ziemi podał Konoplia, a Buletsa mocnym uderzeniem z pierwszej piłki nie dał żadnych szans bramkarzowi. Co więcej na 2:0 powinien podwyższyć Władysław Supriagi, ale futbolówka po jego strzale minimalnie minęła słupek.

W końcówce Włosi przycisnęli, albowiem za drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę boisko musiał opuścić Denys Popow. Najpierw świetną okazję zmarnował Christian Capone, a w doliczonym czasie gry sędzia nie uznał pięknego gola Ginaluki Scamacci. Włoch przyjmując piłkę uderzył łokciem w twarz jednego z rywali.

Ostatecznie wynik nie uległ zmianie. W finale Ukraina zmierzy się z Ekwadorem lub Koreą Południową. Mecz tych zespołów rozpocznie się o 20:30.

Ukraina - Włochy 1:0 (0:0)

Bramka: Buletsa (65)