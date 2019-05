Szlagier młodzieżowego mundialu dla Argentyny. Kolejne drużyny z awansem

Do szlagieru grupy F doszło na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej. Spotkanie Argentyny z Portugalią oglądało na żywo blisko 12 tysięcy kibiców, co jest najlepszym wynikiem polskich mistrzostw, w meczu bez udziału gospodarzy.

Oba zespoły wygrały swoje pierwsze mecze. Stawką wtorkowej konfrontacji było zatem prowadzenie w grupie i awans do dalszej fazy rozgrywek.

Skuteczniejsza Argentyna

Jak to zwykle bywa między tymi reprezentacjami mecz był emocjonujący i obfitował w ciekawe sytuacje podbramkowe.

Na początku przewagę mieli Portugalczycy, ale brakowało im skuteczności. Tą wykazali się piłkarze z Ameryki Południowej. W 33. min. w pole karne z piłką wbiegł Julian Alvarez z River Plate i upadając podał jeszcze do kolegi z drużyny. Po zagraniu Adolfo Gaicha piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki.

W 51. min Portugalczycy mogli mówić o szczęściu, gdy na strzał z ok. 30 m zdecydował się Albino Moreno, a piłka odbiła się od słupka.

W drugiej połowie inicjatywę miała drużyna z Europy, ale mimo kilku dogodnych sytuacji nie zdołała wyrównać. Za to drugiego gola zdobyli Argentyńczycy. W 84. min po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Ezequiela Barcy bramkarza pokonał Patricio Perez. Prawie cztery minuty sprawdzano przy pomocy systemu VAR czy gol padł w prawidłowy sposób, ale w końcu sędziowie go uznali.



Pozostają faworytami

Opłacało się strzelać Tahiti. Polacy z szansą na pierwsze miejsce w grupie Mimo kiepskiego... czytaj dalej » Szkoleniowiec Argentyny Fernando Batista zauważył, że we wtorkowym spotkaniu zmierzyły się drużyny, które mają być "mocnymi aktorami" podczas turnieju w Polsce.



- To był bardzo atrakcyjny mecz z punktu widzenia kibica. Objęliśmy prowadzenie, potem inicjatywę miała Portugalia. Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz. Musieliśmy inteligentnie to rozegrać, dobrze się bronić. Chcieliśmy prowadzić szybką grę, szybko podawać i to nam się udało - powiedział Batista.



Jego zdaniem Portugalia, jak i oczywiście Argentyna, nadal pozostaje jednym z głównych kandydatów do zdobycia mistrzostwa świata.

W drugim meczu tej grupy Południowa Afryka przegrała z Koreą Południową 0:1.

Siedem goli

W grupie E Francja pewnie pokonała Panamę 2:0. Dla Trójkolorowych była to już druga wygrana, która zapewniła awans do dalszej fazy rozgrywek.

Spotkanie Arabii Saudyjskiej z Mali było niezwykle emocjonujące. Ostatecznie piłkarze z Afryki wygrali je 4:3, zdobywając decydującą bramkę w 90 min. Szczęśliwym strzelcem okazał się Mohamed Camara. Dzięki tej wygranej Mali także zapewniło sobie wyjście z grupy.

Grupa F:



Portugalia - Argentyna 0:2 (0:1).

Bramki: Adolfo Gaich (33), Patricio Perez (84). Widzów: 11 874.

Południowa Afryka - Korea Południowa 0:1 (0:0)

Bramka: Kim Hyunwoo (69). Widzów: 2698.

Grupa E:



Panama - Francja 0:2 (0:1).

Bramki: Dan Zagadou (44), Michael Cuisance (52). Widzów: 5656.

Arabia Saudyjska - Mali 3:4 (2:1)

Bramki: 1:0 Feras Albrikan (9), 2:0 Hassan Altambakti (20-karny), 2:1 Sekou Koita (37), 2:2 Ibrahima Kone (54), 3:2 Khalid Al-Ghannam (63), 3:3 Boubacar Traore (70), 3:4 Mohamed Camara (90). Widzów: 1707.