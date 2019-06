Kontrowersje wokół rzutów karnych na MŚ kobiet. Zmiana przepisów w fazie pucharowej

Powtórzony karny i rozpacz na mundialu. "Dziewczyny zostały zniszczone" Kontrowersje... czytaj dalej »

W świetle obecnie obowiązujących przepisów, golkiper popełniający przewinienie prowadzące do powtórzenia rzutu karnego, musi zostać napomniany żółtą kartką. Celem tej regulacji jest odstraszenie od opuszczania linii bramkowej przed oddaniem strzału.

VAR wystarczy

International Football Association Board (IFAB), czyli organ zajmujący się regulacją przepisów w futbolu, przychylił się do wniosku FIFA, by tymczasowo zawiesić ten zapis na czas trwania fazy pucharowej kobiecego mundialu.

Na francuskich boiskach w wyniku wideoweryfikacji trzykrotnie nakazywano już powtórzenie jedenastek za opuszczenie linii bramkowej. Przepis ten egzekwowany jest wyjątkowo drobiazgowo i doprowadził do kilku kontrowersji.

W obawie przed narastającym problemem FIFA zdecydowała się zareagować. Piłkarska federacja chce uniknąć sytuacji, w której bramkarka zostanie ukarana drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką w serii rzutów karnych. Mogłoby to doprowadzić do wypaczenia wyników, zwłaszcza w fazie pucharowej.

Jako główny powód tymczasowej zmiany przepisów IFAB wskazuje, iż obecność VAR-u działa bardziej odstraszająco niż ewentualne napomnienie.