Gol dający awans w 95. minucie. Kamerunki świętują 

Bohaterką spotkania w Montpellier została zdobywczyni obu bramek dla "Nieposkromionych Lwic" Ajara Nchout. Szczególnie efektowny był drugi gol, gdy dwukrotnie minęła dryblingiem jedną z rywalek i nie dała szans bramkarce Erin Nayler.



To wystarczyło, by Kamerun wyprzedził lepszym bilansem bramek Nigerię w tabeli drużyn plasujących się w swoich grupach na trzecim miejscu.



A dramatic injury-time winner that sealed #CMR's place in the #FIFAWWC knockouts



Does Ajara Nchout get your vote for @Hyundai_Global#GoaloftheTournament?



Highlights https://t.co/M5OavEvdZU

TV listings https://t.co/t64sDOEs52pic.twitter.com/c59QnU82iX — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) 20 czerwca 2019

Rekord Amerykanki zagrożony

Bramkarki chcą trenować z mężczyznami. "Nie są wystarczająco szanowane" Dyskusje na temat... czytaj dalej » Już wcześniej awans z grupy E wywalczyły Holandia i Kanada. Ze starcia tych drużyn w Reims zwycięsko wyszły Holenderki, wygrywając 2:1.



Dla Kanady bramkę zdobyła Christine Sinclair. Było to jej 182. trafienie w narodowych barwach i tylko dwa gole dzielą ją od rekordu Amerykanki Abby Wambach (184).



36-letnia Sinclair ma na koncie łącznie 10 bramek na mundialach, a na listę strzelczyń wpisywała się na każdym z pięciu turniejów (po trzy bramki w 2003 i 2007, jedna w 2011, dwie w 2015 i jedna w 2019).



W czwartkowy wieczór, na zakończenie zmagań w grupie F, w spotkaniu drużyn pewnych już awansu broniące tytułu Amerykanki pokonały w Hawrze Szwedki 2:0. Natomiast w Rennes Chile wygrało z Tajlandią 2:0.



Aby wyprzedzić Nigerię w tabeli trzecich drużyn Chilijki potrzebowały jeszcze jednego gola. W 85. minucie doskonałą okazję miała ku temu Francisca Lara, ale nie wykorzystała rzutu karnego i w ten sposób drużyna z Ameryki Południowej pożegnała się z turniejem.

Francja - Brazylia hitem

Faza pucharowa rozpocznie się w sobotę od meczów Niemcy - Nigeria oraz Norwegia - Australia. W kolejnych dniach w 1/8 finału zagrają: Anglia z Kamerunem, Francja z Brazylią, co można uznać za hit tej fazy, Hiszpania z USA, Szwecja z Kanadą, Włochy z Chinami oraz Holandia z Japonią.



Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 6 lipca w Nicei, finał odbędzie się 7 lipca w Lyonie.