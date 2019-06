Pewny awans Amerykanek i Szwedek. Zagrają o zwycięstwo w grupie

Mistrzostwa świata kobiet odbywają się we Francji

15.06 | Włoskie piłkarki wygrały w Reims z Jamajką 5:0 dzięki hat-trickowi Cristiany Girelli i dwóm golom Aurory Galli. W ten sposób zapewniły sobie awans do 1/8 finału mistrzostw świata we Francji. Miejsce w fazie pucharowej wywalczyły też Angielki, które pokonały Argentynki 1:0.

12.06 | Ostre strzelanie urządziły sobie Amerykanki podczas piłkarskich mistrzostw świata kobiet, które odbywają się we Francji. Obrończynie tytułu pokonały Tajlandię aż 13:0. To nie tylko najwyższe zwycięstwo w historii tej imprezy, ale też najwyższe, biorąc pod uwagę mistrzostwa świata piłkarzy.

17.06 | Broniące tytułu piłkarki USA i Szwecji wygrały swoje niedzielne mecze mistrzostw świata we Francji i zapewniły sobie awans do 1/8 finału. Mają po sześć punktów i w czwartek zagrają w Hawrze o zwycięstwo w grupie F.

Amerykanki wygrały z Chile 3:0 po dwóch trafieniach Carli Lloyd i jednym Julie Ertz.

Szwedki natomiast rozbiły Tajlandię 5:1. Bramki dla skandynawskiej ekipy zdobywały Linda Sembrant, Kosovare Asllani, Fridolina Rolfo, Lina Hurtig oraz Elin Rubensson. Honorowego gola w tajskim zespole strzeliła Kanjana Sungngoen.

Faza pucharowa od 22 czerwca

Wcześniej awans do fazy pucharowej zapewniły sobie Francuzki, Niemki, Włoszki, Angielki, Holenderki i Kanadyjki.



W turnieju występują 24 drużyny podzielone na sześć grup. Do 1/8 finału awansują po dwie czołowe z każdej z nich oraz cztery najlepsze z trzecich miejsc. Faza grupowa potrwa do 20 czerwca, a pucharowa rozpocznie się dwa dni później. Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 6 lipca w Nicei, finał odbędzie się 7 lipca w Lyonie.