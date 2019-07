Afera szpiegowska na mundialu kobiet. "Dla mnie to śmieszne"

Europa kontra USA na kobiecym mundialu Reprezentantki... czytaj dalej » Do meczu półfinałowego dojdzie we wtorek w Lyonie. Przygotowujące się do spotkania Angielki zatrzymały się w Fourviere Hotel. Ich spokój został zmącony przez dwóch przedstawicieli zza oceanu, którzy pojawili się w hotelu nie w reprezentacyjnych dresach z napisem Team USA, ale w zwykłych ubraniach.

Takie ustalenia poczynił "The Guardian". Błyskawicznie zrodziło to podejrzenia o szpiegowanie przeciwnika przed meczem o finał.

"Anglia by się do tego nie posunęła"

- Mogę tylko powiedzieć, że nie jest to coś, co chciałbym, żeby robili moi przedstawiciele - uderzył w amerykański team selekcjoner reprezentacji Anglii. - To nie jest coś, do czego posunęłaby się Anglia - zapewnił Neville.



Opiekun piłkarek z Wysp Brytyjskich jednak nie uważa, żeby w ten niecny sposób amerykański zespół zyskał jakąkolwiek przewagę przed półfinałem.



- Nie wpłynie to na wynik meczu. Dla mnie to nawet śmieszne. Pomyślałem sobie tylko: co oni robią? Nie ma to nic wspólnego z etykietą, prawda? Po prostu uważam, że nie jest to coś, na co pozwoliłbym moim ludziom - podkreślił Neville.

"Zakładam, że wszyscy to robią"

Amerykanie nie widzą jednak niczego niestosownego w inspekcji hotelu, w którym potencjalnie mogą się zatrzymać, jeśli zostaną we Francji na finał. Mecz o mistrzostwo świata, tak jak wtorkowe spotkanie Anglia - Stany Zjednoczone, zostanie rozegrany na Parc Olympique Lyonnais.



Amerykański sztab zapewnia, że hotel sprawdzało wyłącznie dwóch pracowników administracyjnych, a nie na przykład ktoś z banku informacji, kto mógłby rozpracować zespół rywala.



- Zakładam, że wszyscy to robią, planuje się z wyprzedzeniem. Ważne, żeby robić swoją robotę - odpowiedziała na pretensje Neville'a Jill Ellis, selekcjonerka Amerykanek, które walczą o drugie z rzędu mistrzostwo świata.

półfinały

wtorek, 2 lipca

Anglia - USA (Lyon, 21.00)



środa, 3 lipca

Holandia - Szwecja (Lyon, 21.00)



o 3. miejsce - sobota, 6 lipca (Nicea, 17.00)

finał - niedziela, 7 lipca (Lyon, 17.00)