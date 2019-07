Mistrzynie Europy w finale mundialu. Jedna dobra akcja zadecydowała

Amerykanki były w opałach, ale przetrwały. Znów zagrają w finale mistrzostw świata Bez niespodzianki... czytaj dalej » Aktualne mistrzynie Europy były lekkimi faworytkami środowego spotkania, ale przez bardzo długi czas nie potrafiły tego udowodnić. Grały zdecydowanie gorzej niż w poprzednich meczach.

Nuda, nic się nie działo

Kilka dni temu w ćwierćfinale w dobrym stylu pokonały Włoszki 2:0. Teraz nie miały najlepszego dnia. To starcie nieco przypominało ich mecz w 1/8 finału z Japonią. Wtedy także nie prezentowały się dobrze, ale ostatecznie wygrały 2:1.

Przez 90 minut kibice w Lyonie oglądali mało ciekawych akcji i jeszcze mniej strzałów. Działo się niewiele. Wszystko wskazywało na to, że o zwycięstwie jednej albo drugiej drużyny zadecyduje jeden gol. W regulaminowym czasie gry nikomu to się jednak nie udało. Konieczna była dogrywka.

Nieco lepiej wyglądała postawa Szwedek. Skandynawki atakowały i wydawało się, że to one zdobędą bramkę. Nic z tego. Znakomitą akcję przeprowadziła Holenderka Jackie Groenen. Pomocniczka Manchesteru United ładnie kopnęła zza pola karnego w 99. minucie. Świetnie broniąca przez cały mecz Hedvig Lindahl, nie mogła nic zrobić.

Po stracie gola Szwedki przeważały. Łącznie w całym meczu miały 12 rzutów rożnych, przy czterech Holenderek, ale nic to im nie dało. Do samego końca dzielnie walczyły o wyrównanie. Robiły to jednak zbyt chaotycznie. Widać było, że z każdą kolejną minutą mają coraz mniej sił.

Szwedka zniesiona na noszach

W samej końcówce poważnie wyglądającej kontuzji głowy po uderzeniu piłką doznała Kosovare Asllani. Szwedzka zawodniczka długo była opatrywana na murawie. Potem w kołnierzu ortopedycznym została zabrana z boiska na noszach.

Rywalkami niepokonanych jeszcze podczas tego mundialu Holenderek w meczu o mistrzostwo świata będą Amerykanki. One we wtorek wyeliminowały Angielki 2:1.

Finał odbędzie się w niedzielę również w Lyonie.

Wyniki i program:

półfinały

wtorek, 2 lipca Anglia - USA 1:2 (1:2)

środa, 3 lipca Holandia - Szwecja 1:0 po dogr.

o 3. miejsce

sobota, 6 lipca Anglia - Szwecja (Nicea, 17.00)

finał

niedziela, 7 lipca USA - Holandia (Lyon, 17.00)