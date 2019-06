Takiego wyniku na mistrzostwach świata jeszcze nie było

Mistrzostwa świata kobiet rozgrywane są co cztery lata od 1991 roku. Poprzedni rekord, jeśli chodzi o najwyższy wynik, należał do Niemek, które w 2007 roku pokonały Argentynę 11:0.

U panów na mistrzostwach świata najwyższym zwycięstwem jest 9:0 (w takim stosunku Węgrzy pokonali Koreę Południową w 1954 roku, a Jugosławia - Zair w 1974) oraz 10:1 (wygrana Węgrów nad Salwadorem w 1982).

40 strzałów, 13 goli

We wtorkowym spotkaniu piłkarki ze Stanów Zjednoczonych, uznawane za faworytki tegorocznych mistrzostw, aż dziesięć z trzynastu bramek zdobyły po przerwie, co siłą rzeczy też jest historycznym wydarzeniem. W całym meczu obrończynie tytułu oddały aż 40 strzałów, ich rywalki zaledwie dwa. Najwięcej goli w całym spotkaniu strzeliła Alex Morgan - pięć (w 12., 53., 74., 81. i 87. minucie).

Amerykanki zabawiły się z Tajkami, a najbardziej Alex Morgan

Amerykanka powtórzyła tym samym osiągnięcie rodaczki, Michelle Akers, która w ćwierćfinale mundialu w 1991 roku strzeliła tyle samo goli chińskiemu Tajpej. Na listę strzelców we wtorkowym starciu wpisywały się również Rose Lavelle, Samantha Mewis (obie dwukrotnie), Lindsey Horan oraz Megan Rapinoe.

Wynik, który przeszedł do historii





We francuskim turnieju występują 24 drużyny podzielone na sześć grup. Do 1/8 finału awansują po dwie najlepsze z każdej z nich oraz cztery najlepsze z trzecich miejsc.

Faza grupowa potrwa do 20 czerwca, a pucharowa rozpocznie się dwa dni później. Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 6 lipca w Nicei, finał odbędzie się 7 lipca w Lyonie.



13 - The United States Women's National Team's 13-0 victory against Thailand today is the largest margin of victory in the history of the FIFA World Cup (men’s and women’s). Historic. #FIFAWWCpic.twitter.com/CyZxee3pAj — OptaJoe (@OptaJoe) June 11, 2019





Wyniki wtorkowych meczów:



Grupa E

poniedziałek, 10 czerwca

Kanada - Kamerun 1:0 (1:0)



wtorek, 11 czerwca

Nowa Zelandia - Holandia 0:1 (0:0)



Grupa F

wtorek, 11 czerwca

Chile - Szwecja 0:2 (0:0)

USA - Tajlandia 13:0 (3:0)