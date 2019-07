Anglia zakochała się w piłkarkach. Padł rekord oglądalności

Angielki stanęły przed piekielnie trudnym zadaniem. Reprezentantki USA to dominatorki, murowane faworytki do złota, więc zwycięstwo Wyspiarek byłoby sensacją. W tę najwyraźniej mocno wierzono w ich ojczyźnie.

Rekord finału Ligi Mistrzów pobity

Amerykanki były w opałach, ale przetrwały. Znów zagrają w finale mistrzostw świata Bez niespodzianki... czytaj dalej » Jak raportuje brytyjski "Telegraph", w szczytowym momencie (godz. 22.45) mecz pokazywany na antenie BBC śledziło aż 11,7 mln osób, co dało ponad 51-procentowy udział w rynku. Średnia oglądalność całego spotkania wyniosła 8,8 miliona (43 proc. udziału w rynku).

Poprzedni rekord 2019 roku został ustanowiony podczas rozegranego 1 czerwca finału Ligi Mistrzów. Starcie Tottenhamu i Liverpoolu, łącznie na urządzeniach mobilnych i w telewizji, oglądało 11,3 mln osób. Na dalszych miejscach zestawienia znajdują się odcinki brytyjskiego "Mam Talent" (niespełna 11 mln) oraz serialu dramatycznego BBC "Line of Duty" (10 mln).

11,7 mln to rekordowy wynik jeśli chodzi o kobiecy futbol w historii. Zresztą pobity już trzeci raz podczas trwającego we Francji mundialu. Dwa wcześniejsze również padły w angielskiej telewizji - grupowe starcie "Lwic" ze Szkocją oglądało 6,1 mln, a ćwierćfinał przeciwko Norwegii ściągnął przed ekrany telewizorów 7,6 widzów.

W drugim półfinale kobiecego mundialu zmierzą się Holenderki i Szwedki.