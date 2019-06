Amerykanki w półfinale mistrzostw świata. Wspaniała Rapinoe pogrążyła Francuzki

To był jej mecz od samego początku. 33-letnia pomocniczka potwierdziła kolejny raz, jak ważną jest postacią w swojej drużynie i mówią to najlepiej liczby. Od momentu mundialowego debiutu w 2011 roku Rapinoe na mistrzostwach świata strzeliła osiem goli i dołożyła do tego sześć asyst.

Pierwszego gola występująca na co dzień w Seattle Reign FC zawodniczka strzeliła bezpośrednio z rzutu wolnego już w piątej minucie. Francuzka bramkarka dała się zaskoczyć, bo piłka przeleciała przez plątaninę nóg. Amerykanki od samego początku nacisnęły na rywalki. Ten gol wydawał się kwestią czasu.



2 - Megan Rapinoe is the first player to score two or more goals in back-to-back Women's World Cup appearances since Marta in 2007. Double. #FIFAWWC#USA#FRAUSApic.twitter.com/bHY3VbMrcj — OptaJoe (@OptaJoe) June 28, 2019





Reprezentacja USA podwyższyła wynik niecałe pół godziny przed końcem meczu. Rapinoe tym razem wykończyła bardzo dobrze rozegraną akcję, w której dobrym podaniem znalazła ją w polu karnym Tobin Heath.

Tylko stałe fragmenty

Angielki znowu powalczą o medale. White jak Lineker Anglia po raz... czytaj dalej » Gospodynie długimi fragmentami grały w szarpany sposób. Nie potrafiły na dłużej przejąć inicjatywy, by spokojnie przygotować sytuacje podbramkowe. Najczęściej posyłały niezliczoną liczbę dośrodkowań w pole karne, z których niewiele wynikało. Największe zagrożenie z ich strony Amerykanki mogły odczuwać po stałych fragmentach gry.

I w ten właśnie sposób Francuzki uzyskały kontaktowe trafienie w 81. minucie. Gaetane Thiney dośrodkowała z rzutu wolnego w pole karne, gdzie doskonałym strzałem głową bramkę zdobyła Wendie Renard. Dość powiedzieć, że licząc to trafienie sześć z dziewięciu ostatnich bramek na mundialach Francuzki zdobyły właśnie ze stałych fragmentów.

W końcówce spotkania aż kipiało od emocji. Sędzia z Ukrainy doliczyła pięć minut do podstawowego czasu. Gospodynie nie zdołały jednak doprowadzić do wyrównania i odpadły z turnieju w ćwierćfinale. Rywalki świetnie rozegrały ten moment taktycznie, przejmując piłkę, operując podaniami i stosując pressing.

O finał amerykańskie piłkarski zagrają we wtorek z Anglią, która pokonała 3:0 Norwegię. W pozostałych ćwierćfinałach w sobotę Włoszki zmierzą się z Holenderkami, a Niemki ze Szwedkami.