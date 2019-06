Cios łokciem, oplucie i awantura w meczu kobiet. "Siedziałem 90 minut i się wstydziłem"

- Przyjechałem na mistrzostwa, żeby odnieść sukces, ale też przyczynić się do lepszego wyeksponowania kobiecego futbolu, pokazania, jak bardzo się rozwija. Tymczasem dziś siedziałem 90 minut i się wstydziłem. Czułem się całkowicie zawstydzony zachowaniem rywalek. Nigdy nie widziałem czegoś takiego na piłkarskim boisku. I pomyśleć, że młode dziewczynki i chłopcy to oglądają - trener Phil Neville długo nie mógł dojść do siebie po tym, co obejrzał w Valenciennes.



Kamerunki od pierwszej minuty robiły wszystko, żeby uprzykrzać życie przeciwniczkom. Gra agresywna, ale w granicach przepisów, to nic złego, ale one najczęściej stosowały ciosy poniżej pasa.

Cios łokciem na dzień dobry

Popis chamstwa zaczęły w czwartej minucie, gdy Yvonne Leuko łokciem potraktowała Nikitę Parris. Pani sędzia Qin Liang z Chin "wyceniła" przewinienie Kamerunki na żółtą kartkę. Gdyby pokazała czerwoną, nikt nie miałby do niej pretensji.



Krótko potem zawodniczki z Anglii mocno protestowały, gdy bramkarka z Kamerunu chwyciła piłkę w ręce po podaniu od koleżanki z kadry. Akurat kiedy Angielki zgłaszały pretensje sędzi, jedna z nich, Toni Duggan, została opluta przez Augustine Ejangue. Tej drugiej się upiekło, nie została ukarana nawet żółtą kartką, ale za chwilę musiała przełknąć gorzką pigułkę, bo cała Anglia cieszyła się z gola.



Sędzia nie miała wątpliwości, zgodnie z przepisami zdecydowała o rzucie wolnym pośrednim. Strzał z wolnego z pięciu metrów od bramki zamieniła na gola Steph Houghton. Anglia prowadziła 1:0, ale to nie był koniec emocji. Także tych niezdrowych.



England fans were left outraged after seeing Cameroon's Augustine Ejangue spit on Toni Duggan during Sunday's World Cup last-16 showdown. https://t.co/wEsyhdBHZxpic.twitter.com/rZVnBzEKFn — Football Lab (@footblab) 24 czerwca 2019





Rozważały zejście z boiska w proteście

W doliczonym czasie gry pierwszej połowy zrobiło się 2:0 po dyskusyjnym golu. Do siatki trafiła Ellen White, ale sędzia asystent dopatrzyła się pozycji spalonej. Wtedy pani arbiter główna poprosiła o skorzystanie z technologii VAR. Po wideoweryfikacji bramkę dla Anglii jednak uznała. Kamerunki protestowały, przez dobrych kilka minut nie nie chciały wznowić gry. Długo dyskutowały między sobą, co zrobić. Ponoć rozważały zejście z boiska. W końcu odpuściły.



Absolutely bizarre. England goal goes to VAR, clearly onside, Cameroon see a replay in stadium, and decide there’s been some great injustice. Refuse to kick-off for ages, then won’t listen to manager as half-time whistle goes, going into huddle instead. pic.twitter.com/fTDjQ2cQ0Z — Annie Eaves (@AnnieEaves) 23 czerwca 2019





Złość zawodniczek z Afryki spotęgowała się, gdy na początku drugiej połowy sędzia nie uznała im gola. VAR dowiódł, że Ajara Nchout była na minimalnym spalonym. Tymczasem od 58. minuty Angielki prowadziły już 3:0. To tylko zwiększyło poziom frustracji u niemogących się pogodzić z boiskowymi okolicznościami Afrykankami. Zrobiło się brutalnie.

Odepchnięta sędzia

Jeanette Yango odepchnęła chińską panią arbiter, a już w doliczonym czasie gry Alexandra Takounda ostro potraktowała Houghton, za co, ku zdumieniu Angielek, obejrzała tylko żółtą kartkę.



- Gdyby moje dziewczyny zachowywały się jak rywalki, to więcej w reprezentacji by już nie zagrały - skomentował na koniec Neville.



Kamerunki twierdzą, że przez cały mecz były prowokowane rasistowskimi wyzwiskami.

Źródło: Getty Images Houghton brutalnie sfaulowana. Trener Neville zaniepokojony

Francja, Niemcy i Norwegia z awansem

W niedzielę awans do ćwierćfinału zapewniły sobie również Francuzki, które pokonały Brazylijki po dogrywce 2:1. Dzień wcześniej awansowały reprezentacje Niemiec oraz Norwegii.

W kolejnych dniach w 1/8 finału zagrają: Hiszpania z broniącymi tytułu Amerykankami, Szwecja z Kanadą, Włochy z Chinami oraz Holandia z Japonią. Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 6 lipca w Nicei, finał odbędzie się 7 lipca w Lyonie.

Wyniki i program 1/8 finału:

sobota

Niemcy - Nigeria 3:0 (2:0)

Norwegia - Australia 1:1 po dogr. (1:1, 1:0), karne 4:1



niedziela

Anglia - Kamerun 3:0 (2:0)

Francja - Brazylia 2:1 po dogr. (1:1, 0:0)



poniedziałek

Hiszpania - USA (18.00)

Szwecja - Kanada (21.00)



wtorek

Włochy - Chiny (18.00)

Holandia - Japonia (21.00)