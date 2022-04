Podano godziny meczów Polaków na mistrzostwach świata

W piątek odbyło się losowanie grup mistrzostw świata 2022 w Katarze. Reprezentacja Polski znalazła się w grupie C. To znaczy, że biało-czerwoni zmierzą się Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską.

- Meksykanie to są bardzo dobrzy piłkarze, nigdy z nimi łatwo nie było. Grupa jest fajna, ciekawa. Nie gramy z drużynami europejskimi i to chyba lepiej. Zmierzymy się z fantastyczną drużyną - Argentyną, choć do tego czasu być może dużo się wyjaśni - komentuje losowanie grup MŚ 2022 Zbigniew Boniek w programie "Polska i Świat" na antenie TVN24.

Pierwszy mecz kluczem do awansu. "Zrobić wszystko, żeby go nie przegrać" - To są tylko 32... czytaj dalej » Cztery dni później o godz. 14 czasu polskiego biało-czerwoni w Ar-Rajjan na Education City Stadium zagrają z Arabią Saudyjską.

Na zakończenie rywalizacji w grupie C 30 listopada ponownie na Stadium 974 w stolicy Kataru spotkają się z Argentyną.

Gospodarze nie na inaugurację

Pierwszym meczem mundialu nie będzie tradycyjnie spotkanie z udziałem gospodarzy. 21 listopada wyjdą oni na boisko na starcie z Ekwadorem o godz. 17 (19 w Katarze), a wcześniej odbędą się dwa inne spotkania.

O godz. 11 Senegal zagra z Holandią, a trzy godziny później Anglia z Iranem.

Z każdej ośmiu czterozespołowych grup po dwie najlepsze drużyny awansują do 1/8 finału.



Final match schedule for the FIFA #WorldCup Qatar 2022 published https://t.co/cLSmws7sYS. Tickets back on sale on 5 April via https://t.co/N8oxitnzbJ! pic.twitter.com/39KhdHrx9s — FIFA Media (@fifamedia) April 1, 2022

Faza grupowa potrwa do 21 listopada do 2 grudnia, 3-6 grudnia to terminy spotkań 1/8 finału, terminy ćwierćfinałów to 9-10 grudnia, półfinały zostaną rozegrane 13 i 14 grudnia, mecz o trzecie miejsce 17 grudnia, a mistrz globu będzie znany dzień później.

Terminarz meczów grupowych reprezentacji Polski:

22 listopada: Meksyk - Polska (godz. 17; Dauha, Stadium 974)

26 listopada: Polska - Arabia Saudyjska (14.00; Ar-Rajjan, Education City Stadium)

30 listopada: Polska - Argentyna (20.00; Dauha, Stadium 974)

